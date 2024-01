Após acidente grave, Lucas obriga Ana Luísa a tomar atitude para salvá-lo

Nos próximos capítulos de "Paraíso Tropical", Mateus inventa uma desculpa e Cássio manda que ele leve os documentos no dia seguinte. Dinorá, Gustavo e Iracema se emocionam com o relato de Isidoro sobre suas netas. Taís diz a Marion que vai conquistar a confiança de Paula e ela servirá aos seus objetivos.

Neli se recusa a ir à festa de Umberto e reclama porque Heitor fez o bolo. Mateus entrega comida na festa e se depara com Camila. Camila se assusta também ao ver Fred. Mateus pede ajuda a Ivan para conseguir novos documentos. Tiago comenta com Umberto que está juntando dinheiro para comprar o apartamento.

Camila diz a Fred que esqueceu que havia combinado sair com ele. Ivan provoca Fred e os dois quase brigam na festa. Neli pergunta quem é Mateus e Camila mente que é um colega da faculdade. Isidoro confirma que a mulher na foto que Paula tem é Silvinha. Umberto apaga as fotos que Tiago tirou dele na festa.

Zé Luis percebe que Paula é muito diferente de Taís. Antenor avisa que se Daniel não der notícias ele vai para África acompanhar as buscas. Paula vai para a casa de Cássio ajudar Taís na recuperação. Lucas e Ana Luísa se encontram acidentalmente em Parati. Ana Luísa pergunta por que Lucas pediu demissão.

Paula se oferece para pagar a dívida que Taís tem com Evaldo. Antenor demonstra sua preocupação com Daniel, para irritação de Olavo. Mateus mente para Cássio que seus documentos foram roubados. Camila diz a Mateus que a relação com Fred é complicada.

Daniel avisa que conseguiu resgatar todos os funcionários do grupo. Lucas diz a Ana Luísa que ela não é responsável pela sua demissão. Lucas bate com o carro e se machuca. Ana Luísa se aterroriza quando ele diz que ela precisa dirigir. Lucas a obriga a enfrentar o medo.