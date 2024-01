Antes de Medina: 1º marido de Yasmin Brunet já estrelou clipe de Lady Gaga

Após ser anunciada como participante do grupo "Camarote" do BBB 24, a modelo Yasmin Brunet teve sua vida amorosa resgatada por internautas, que relembraram o relacionamento de 15 anos que ela viveu com o também modelo Evandro Soldati.

Além do longo período de união dos dois, que chegaram a se casar em 2012 e se separaram em 2020, utilizadores do X (ex-Twitter) voltaram a chamar a atenção para o fato de Evandro ter sido o protagonista do videoclipe "Alejandro", da cantora Lady Gaga, lançado em 2010.

Na época, Evandro tinha 25 anos e namorava Yasmin. Atualmente, o modelo conta com mais de 130 mil seguidores no Instagram e chegou a participar do programa Lady Night (Multishow) de Tatá Werneck em 2021, no qual afirmou estar solteiro.

Depois do fim do relacionamento com Evandro, Yasmin Brunet viveu um romance com Gabriel Medina, com quem se casou em 2020 e se separou em 2022. A atual participante do BBB 24 entra na casa nesta segunda-feira (8) solteira.