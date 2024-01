Andressa Urach faz xixi na estrada e relata medo de trânsito: 'Tive surtos'

Andressa Urach, 36, precisou urinar na beira da estrada após ficar presa no trânsito intenso enquanto viajava até São Paulo.

O que aconteceu

Arthur Urach mostrou a modelo se queixando do tráfego que não fluía. "Estou brava. Já fiz xixi no chão", disse Andressa, em story publicado no Instagram. "Ô xixi! P*ta que pariu, hein?", respondeu Arthur.

Ele, então, mostrou a poça de urina deixada no asfalto. "Não, mentira. Três pessoas mijaram aqui", esclareceu a modelo, que continuou reclamando: "Eu já tive surtos psicóticos. Que ódio!".

Mais tarde, Andressa desabafou sobre a situação e relatou medo. "Estamos em uma pousada. A gente teve que voltar. A gente estava indo de Santa Catarina para São Paulo e, a princípio, parece que teve um acidente na BR", contou.

"Só que a gente achou super estranho, porque a gente estava retornando e a gente via partes que não tinha acidente. Simplesmente caminhão e ônibus 'trancando'. A gente ficou muito assustado porque... Por que eles estavam 'trancando' o trânsito? A gente ficou meio desconfiado. Não sei se tem coisa armada por trás, se, de repente, é algum tipo de assalto... A gente ficou bastante preocupado".