Ana Maria Braga surpreende com pergunta sobre elenco do BBB24: 'Vão falar?'

Ana Maria Braga repercutiu, nesta segunda-feira (8), o elenco camarote do BBB 24 e surpreendeu com pergunta sincerona para os comentaristas Gil do Vigor e Tati Machado.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A apresentadora perguntou para Gil e Tati o que eles "acharam do [time] camarote".

O economista e ex-bbb respondeu. "Então, eu gostei". Machado, por sua vez, também respondeu afirmativamente. "Eu gostei muito".

Foi então que Ana Maria surpreendeu com um questionamento sincero. "Também vocês vão falar que não gostaram?". A apresentadora fez referência ao fato de Gil e Tati serem contratados da Globo, logo, seria deselegante falarem mal dos participantes do reality.

BBB 24 estreia hoje com 26 participantes. 18 competidores já estão garantidos no programa, entre os quais seis famosos, com destaques para Wanessa Camargo e Yasmin Brunet.

Outros 13 competidores disputam oito vagas, sendo quatro homens e quatro mulheres. Desses, dois serão escolhidos pelo público, e os outors seis serão selecionados pelos próprios brothers.