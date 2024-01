Ana Castela posta foto de biquíni branco e exibe tatuagens no braço

A cantora sertaneja Ana Castela, 20, postou uma foto nos stories do Instagram usando um biquíni branco, em meio a um momento de descanso.

O que aconteceu

A Boiadeira postou a foto nos stories do Instagram. E justificou: "Gostei [da foto], mas não ao ponto de postar no feed.

A foto mostra Ana Castela em um momento de descanso em um lindo dia de céu azul.

Além do corpão e do biquíni branco, a foto exibe algumas tatuagens que a cantora sertaneja tem no braço direito.