Teste! 12 formas de ter um orgasmo no chuveiro, sozinha ou acompanhada

O momento relaxante do banho pode atingir outro nível se você transformar a ocasião em uma experiência de prazer. A sós ou em boa companhia, aproveite as dicas a seguir para ter um orgasmo no chuveiro.

Sozinha

Imagem: Getty Images

O chuveirinho é o melhor amigo de toda garota que quer aproveitar o banho para sentir prazer sozinha, já que a sensação suave da água sobre o clitóris e é uma das formas mais rápidas e gostosas para atingir o orgasmo. O segredo está em ajustar a temperatura da água, que não deve ficar nem muito quente nem fria, já que é uma área sensível. Vale trocar a temperatura no meio da brincadeira, para ter um mix de sensações.

A melhor posição para se masturbar no chuveiro é sentada no chão do box. Se o tamanho não permitir, fique em pé com as pernas entreabertas, mas cuidado para não escorregar.

Lembre-se que o contato direto do chuveirinho no clitóris pode ser avassalador, por isso é melhor manter o fluxo de água para trás e para a frente. Tente movê-lo para mais longe do clitóris, para cobrir uma área maior.

Não é porque você vai se divertir sozinha que não precisa caprichar no ambiente. Manter o banheiro à luz de velas ao som de uma música excitante ajuda a fantasiar e a entrar no clima.

Em vez de usar o sabonete de sempre, invista em cosméticos sensuais à venda em sex shops. Os melhores são os géis para banho que esquentam ou esfriam em contato com a pele e com o clitóris, provocando sensações deliciosas. Uma esponja vibratória à prova d'água é garantia certa de gozar muito.

Vibradores próprios para brincar na água também são uma boa ideia, principalmente os direcionados ao clitóris e que tenham o movimento de sucção.

O ponto principal para a masturbação no chuveiro é relaxar e deixar seu corpo perceber tudo o que está acontecendo com ele. Se você se sente bem, continue fazendo o que está dando certo. Caso contrário, tente sentar em uma posição diferente, mudar a temperatura da água, usar os dedos, qualquer coisa que possa dar o prazer que merece.

Acompanhada

Imagem: Getty Images

O primeiro passo é ter à mão um bom lubrificante, já que a água costuma diminuir a lubrificação natural feminina e, com isso, a penetração pode machucar. O truque para chegar lá rapidinho é o troca-troca: você passa o produto no pênis dele, em movimentos de vai e vem, e na glande, enquanto ele besunta toda a sua vagina e o seu clitóris.

Antes de entrarem no banho, introduza na vagina uma hot ball (ou "cápsula do prazer"), aquela bolinha à base de óleo mineral que "explode" durante a penetração, lubrificando e provocando pulsações que o homem também pode experimentar. Há versões hot, ice e com sabor, boas para o sexo oral. Aliás, não deixe de pedir para o par sugar o seu clitóris sob a água corrente - é orgasmo, na certa. Enquanto a penetra, ele também pode usar o chuveirinho para estimulá-la no clitóris ou nos mamilos.

Colocar uma cadeira plástica sob o chuveiro ajuda a evitar acidentes e potencializa o prazer. Sentada no colo do parceiro e com as mãos livres, um pode explorar melhor as zonas erógenas do outro, aumentando o prazer.

Outra ideia boa para o chuveiro é fazer a posição de "Lótus": o homem se posiciona sentado no chão e você se encaixa nele, entrelaçando as pernas em suas costas. Como vocês ficam de frente um para o outro, dá para beijar muito embaixo d'água. Para tornar os beijos mais quentes, aposte em géis ou balas que deixam a língua gelada ou quente.

Se o banho for na banheira, usar um gel lubrificante com efeito 'eletrizante' para estimular o ponto G pode ser uma boa. Além de facilitar a penetração, pois ajuda a manter a umidade natural, esse produto dá um prazer extra para atingir o orgasmo.

Fontes: Fernanda Pauliv, consultora e palestrante de sensualidade; e Samantha Feehily, apresentadora do Programa "Estressadas", do YouTube.