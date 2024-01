VAZOU LISTA DO BBB 24? Print mostra horário de divulgação e participantes

A TV Globo divulgará a lista de participantes do "BBB 24" somente na sexta-feira, dia 5. No entanto, perfis focados na cobertura do reality show compartilharam um suposto cronograma com os horários e as iniciais dos nomes de cada brother e sister.

A emissora repetirá pelo quarto ano o formato do "Big Day", apresentando o elenco nos intervalos da programação habitual. Segundo o print vazado, o primeiro nome seria revelado às 9h47, o último às 22h35, e a sequência com todo o elenco reunido às 22h54.

Na imagem vazada, o público notou iniciais de nomes de famosos que foram cotados para o "Camarote" deste ano. A exemplo do S da cantora Simaria, G do influencer Gustavo Tubarão e J do ator Jean Paulo, o eterno Cirilo de "Carrossel".

O print ainda deixa em destaque quatro letras em vermelho, que seriam os participantes de um terceiro grupo. O diretor Boninho manteve em segredo as informações, mas especulações apontam que são ex-participantes de outros reality shows da casa, como o "No Limite" e "The Voice".

Até o fechamento desta matéria, a Globo não se pronunciou sobre o suposto vazamento. Mas vale lembrar que, pensando na divulgação dos anos anteriores, a produção opta sempre por apresentar duplas em cada horário.

Geralmente são revelados os nomes de um "Camarote" e um "Pipoca" juntos, começando por volta das 14h45, horário das reprises de novelas, e terminando durante a novela das 21h.

Ao divulgar a programação deste ano, a TV Globo anunciou que o prêmio será o maior da história. Nesta edição, o valor pode chegar a R$ 3 milhões, superando os R$ 2,88 milhões pagos em 2023.