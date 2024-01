Influenciadora e funkeiro estão desaparecidos no Chile, diz equipe

A equipe de Sthefanny Carvalho usou as redes sociais da influenciadora na tarde de hoje (2) para comunicar que ela e o namorado, MC Kelvin, estão desaparecidos no Chile.

O que aconteceu

Em nota oficial, a equipe de Sthefanny informou que a jovem estava em Santiago na véspera de ano novo. Segundo o texto, ela perdeu contato com familiares e amigos após fazer uma publicação dentro de um carro.

Na noite de 31 de dezembro, a influenciadora compartilhou nos stories do Instagram um vídeo mostrando o interior de um carro. "Ela percorria uma estrada escura, até onde sabemos, na companhia de seu namorado, MC Kelvin."

Após a publicação do vídeo, o casal perdeu contato com a família e amigos. "Contudo, após essa postagem, familiares e amigos não conseguiram estabelecer contato com o casal, gerando preocupação — sobretudo pelo fato de eles estarem em território estrangeiro."

A equipe de Sthefanny afirma aguardar novidades sobre o caso. "Até o presente momento, 2 de janeiro de 2024, não temos mais nenhuma informação sobre o paradeiro dos dois."