Simaria posta vídeo supostamente antigo e fãs apontam ida ao BBB 24

Simaria, 41, aumentou rumores de uma possível participação no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

A cantora publicou um vídeo no Storie do Instagram em que aparece com uma mala dando a entender que vai viajar. Na legenda, ela apenas escreveu: "Bom dia"

No X (antigo Twitter), fãs apontaram que o vídeo é antigo. "Simaria postou um story gravado há uma semana", disse um. "Vai pra onde, Simaria?", perguntou outro. "Simaria preparando a mala para o BBB 24", escreveu mais um.

O BBB 24 começa na próxima segunda (8). O Big Day, programação para divulgar o elenco do reality show global, acontece na próxima sexta (5).