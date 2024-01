Shopping ou mansão? 5 detalhes sobre a nova mansão de Virgínia e Zé Felipe

A nova mansão de Virgínia Fonseca e Zé Felipe está dando o que falar nas redes sociais. A residência está localizada em um condomínio de luxo em Goiânia,

Shopping ou mansão?

O novo lar doce lar do casal tem um projeto arquitetônico grandioso, incluindo sete quartos e duas casas que estão sendo construídas no terreno de mais de 7 mil metros quadrados.

Ao produzir conteúdos sobre a rotina na obra, a influenciadora tem deixado seus seguidores bastante surpresos com os detalhes luxuosos da casa. Até mesmo a cantora Anitta chegou a comentar em um dos vídeos, comparando a residência com um shopping.

'Puxadinho' de luxo

A mansão tem duas casas, sendo que a primeira servirá para o dia-a-dia da família com os principais cômodos. Já o anexo construído na parte mais elevada do terreno é focado para o lazer e receber convidados.

Escadaria sem fim

Em um dos vídeos mais recentes, a influencer mostrou o quão alto fica o segundo anexo da casa. São tantos degraus para subir, que o casal optou por colocar um ponto de apoio com sofás para as pessoas recuperarem o fôlego.

O projeto da mansão também inclui elevadores para facilitar a vida da família.

O sono de milhões

A mansão tem sete quartos, todos com suítes e closets. Para abrigar o acervo de looks do casal, um closet especial está sendo construído. Zé Felipe e Virgínia ainda possuem banheiros individuais com sauna em cada um deles.

Visitantes sortudos

O segundo anexo da casa foi pensado especialmente para bons momentos com os amigos e familiares. Adega climatizada, sauna externa, academia, salão de beleza, sala de massagem, lareira a céu aberto e ofurô com capacidade para 12 pessoas são algumas das "atrações" da casa. Isso sem falar na vista para a área de mata preservada.

Na residência principal ainda fica a piscina com 105 metros quadrados. As filhas do casal, Maria Alice e Maria Flor, ainda vão poder curtir uma brinquedoteca e biblioteca. O projeto ainda inclui cinema, e pensando no trabalho de Zé Felipe, um estúdio de gravação.

Detalhes de encher os olhos

Virgínia mostrou as enormes pedras de mármore que estão sendo usadas no piso da casa. "Para carregar, precisam de cinco homens e mais uma rodinha para não correr o risco de quebrar a pedra, trincar ou rachar", explicou a influencer. No quarto das filhas, ela optou por pedras rosas.