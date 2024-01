'Muitos se aproximaram pra me sugar': Por onde anda Cida, campeã do BBB 4?

Faz 20 anos que a primeira mulher venceu o Big Brother Brasil. A ex-babá Cida Santos conquistou o Brasil na edição quarta do reality show da Globo em 2004 e levou o prêmio de R$ 500 mil, graças a 69% dos votos do público.

Quando o Bial falou, meu Deus do céu, aquela adrenalina que você não sabe explicar. Eu não sei explicar até hoje o que eu passei ali. Aquela sensação, aquele mix de emoção, que parecia que eu ia desmaiar, o coração ia sair do peito.

lembra Cida Santos, em entrevista exclusiva a Splash

"Eu vou entrar no Big Brother"

De origem de família humilde, Cida Santos era telespectadora do Big Brother Brasil até o fim de 2003. Na virada do ano, ela assistiu a um comercial na Globo incentivando a comprar uma revista que continha cupons para levar um homem e uma mulher para a casa mais vigiada do Brasil.

"Comprei cinco revistinhas, me inscrevi e joguei na urna. Quando eu coloquei na urna, perguntei para a moça: 'Muita gente já colocou os cuponzinhos aqui?', e ela falou: 'Não'. Aí, eu falei assim: 'Ah, então é bom porque quando chegar lá, eles vão virar a urna, o meu vai ficar por cima e eles vão pegar'", conta.

Cida diz que sabia que estava predestinada a entrar no reality show. "Foi determinação mesmo e muita fé. No caso, o sorteio seria na terça-feira e no domingo fiz churrasco de despedida. Já tinha certeza que eu iria entrar", destaca.

"Acho que eu entreguei muito"

Ao pisar na casa mais vigiada do Brasil, Cida Santos não teve medo de se jogar e viver a experiência do confinamento. Após uma pequena turbulência para entender a nova realidade, a ex-babá se enturmou entre os brothers e foi semana a semana ganhando o Brasil - e, claro, fugindo de paredões.

A primeira semana, para mim, foi mais difícil. Eu estava tentando ter contato com todo mundo. É um lugar que você não conhece ninguém. Foi muito mais difícil a primeira semana, mas depois foi só diversão. Curti tudo que tinha que curtir e aproveitei ao máximo a oportunidade. Cida Santos

Ao longo do game, a ex-babá conseguiu fugir dos paredões e só encarou uma votação popular na última eliminação antes da final. "A minha estratégia era ser eu mesma, curtir, aproveitar, jogar também, porque esse negócio de você falar que vai entrar no Big Brother só pra curtir é mentira, que todos nós entramos para ganhar... Acho que entreguei muito. Quem entrou achando que ia entregar mais, acontece que roubei a cena e fui até o final, né? Não sabia de nada, nem como era o jogo, como funcionava, mas a minha estratégia foi ser eu mesma", pontua.

Na grande final, Cida teve Thiago, que também havia entrado no jogo via o sorteio de cupons, como adversário e se tornou a primeira mulher a vencer o BBB com 69% dos votos. "Quando o Bial falou, meu Deus do céu, aquela adrenalina que você não sabe explicar. Eu não sei explicar até hoje o que eu passei ali... Costumo dizer que eu não me arrependo de nada que eu vivi naquela casa, de nada", afirma.



"Muitos se aproximaram pra me sugar"

Com R$ 500 mil em mãos, Cida Santos comprou da casa própria em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, terrenos e ajudou a quitar as dívidas dos familiares. "Comprei uma casa muito boa, reformei, coloquei piscina, fiz a área de churrasqueira. Foi, praticamente, uma mansão", recorda.

Famosa da noite para o dia, ela passou a lidar com a administração do dinheiro, cuidado com a carreira pós-reality e ainda lutava para entender a mudança drástica de vida.

Acho que eu tive que ter uma boa cabeça, porque aconteceram muitas coisas com o prêmio. As pessoas falam: "Perdeu o prêmio todo". Não, não perdi o prêmio todo. Esse prêmio eu comprei a minha casa na época, comprei uma casa pra minha irmã, comprei terrenos, certo? Ajudei a família, né? Fiz o que eu pude e fiz bastante coisa.

Cida Santos

Os problemas com dinheiro surgiram após a ex-BBB aceitar ser fiadora em uma casa para uma assessora de imprensa. Como a pessoa nunca pagou a dívida, o nome de Cida acabou ficando sujo e, além de gastar o restante do prêmio com advogados, viu a casa dos sonhos ir para leilão para quitar a dívida.

Muitas coisas acontecem na nossa vida, muitas pessoas se aproximam da gente. Na hora, você não consegue ver quem é quem, porque muita gente chega de mansinho e são pessoas pra sugar a vida da gente. Eu falo isso por experiência própria. Muita gente se aproximou de mim pra me sugar. Você, inocente, acha que todo mundo quer seu bem e, na verdade, não quer.

Cida Santos

Sem a mansão em Mangaratiba, a ex-sister foi morar numa casa mais simples em Itaguaí, também no Rio de Janeiro, e vive até os dias atuais com o marido e os filhos Carlos Victor, 18, e Victoria, 16. "É um aprendizado na nossa vida. Hoje em dia, até pra se aproximar de mim, eu tomo muito cuidado. Até hoje muita gente se aproxima ainda querendo sugar a gente", desabafa.

Apesar da perda, Cida Santos se diz feliz de ter proporcionado momentos especiais para a família e não se arrepende de nada. "O importante disso tudo é estar com sorriso no rosto, não desistir. Não parar por certas situações que a gente passa. Momentos difíceis, problemas, todos nós enfrentamos", aconselha.

Por onde anda Cida

Logo após deixar o BBB, Cida Santos conciliou a carreira artística com a vida de empresária num bazar, mas como o negócio lhe tomava tempo decidiu fechar as portas pouco tempo depois.

Após a perda da casa e ver o restante do prêmio do BBB acabar, ela passou a vender doces para equilibrar as contas. "Perdi a casa e vendi doce também. Gosto de mexer com cozinha, eu amo fazer receitas, e eu vendi bolo de pote, vendi salgado, vendi muita coisa", relata.

Atualmente, a campeã do BBB 4 está investindo na carreira de digital influencer e diz não se arrepender de nada do que viveu nos últimos 20 anos. "Agora, eu parei de [vender] porque eu tô querendo seguir outra carreira, seguir mais na área da internet. Tô lutando pra isso, né? Não é fácil, mas a gente chega", conta.

Hoje em dia, eu vivo em paz, feliz e tô curtindo a vida. Tô viajando, tô aproveitando tudo que vem de bom na minha vida. Eu te digo que eu tô muito feliz, é a melhor fase da minha vida... Não me arrependo e se precisar, eu faço tudo de novo.

Cida Santos

Dica para futuros brothers

Cida garante que irá ficar ligada na nova edição do Big Brother Brasil. Ela aconselha os futuros participantes a não criarem um personagem no jogo. "Não é para entrar com máscara, porque uma hora a máscara vai cair lá dentro, hein? E vai ficar ruim o participante. Entra sendo você, seja você, seja o que for, mas entre sendo você. O povo gosta disso, de clareza. Aí, o povo entra fingindo ser uma coisa e chega na hora é outra, vai para o paredão e vai ralar", afirma.

A agora digital influencer faz questão de deixar claro que vale a pena a experiência do BBB para quem jogar sem medo.