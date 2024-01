Participantes do BBB 24: Veja quando e o horário que sai a lista deste ano

Pelo quarto ano consecutivo, a TV Globo repetirá o formato do "Big Day" para apresentar o elenco da nova edição do "BBB". Ao longo da programação desta sexta-feira (5), o público conhecerá os brothers e sisters do "Camarote" e do grupo "Pipoca".

Os anúncios serão feitos sempre durante os comerciais do programa. Levando em consideração os anos anteriores, a divulgação deve começar nos intervalos de "Mulheres de Areia", a partir de 14h45, e terminar ao longo da exibição de "Terra e Paixão".

Levando em consideração os anos anteriores, a divulgação deve começar nos intervalos de "Mulheres de Areia", a partir de 14h45, e terminar ao longo da exibição de "Terra e Paixão". A estreia do "BBB 24" acontece mais cedo também, na próxima segunda-feira, dia 8 de janeiro. A TV Globo anunciou que o prêmio do "BBB 24" será o maior da história. O valor pode chegar a R$ 3 milhões, superando os R$ 2,88 milhões pagos em 2023.

A TV Globo anunciou que o prêmio do "BBB 24" será o maior da história. O valor pode chegar a R$ 3 milhões, superando os R$ 2,88 milhões pagos em 2023. Neste ano, haverá um terceiro grupo confinado, no entanto, tudo relacionado a ele foi mantido em segredo. Não se sabe, por exemplo, se ele será divulgado no "Big Day". Especulações apontam que ex-participantes de outros programas da casa, como o "No Limite", farão parte do elenco.