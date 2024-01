Samambaia avalia humor do Pânico 20 anos depois: 'Hoje não sobreviveria'

Dani Souza, 42, encarnou a Mulher Samambaia no Pânico na TV (RedeTV!) por seis anos. Em entrevista a Splash, a ex-assistente de palco relembra situações inusitadas, bastidores, o auge do programa e sua saída repentina:

"Emílio sempre falou que fui o primeiro sucesso do Pânico", conta Samambaia

Dani foi descoberta por um olheiro e logo gravou os primeiros programas do Pânico. Ela conta que nos primeiros dias ficou tímida de aparecer e que só foi entender melhor o "personagem" no decorrer do programa. "Eu só sabia que eu não poderia falar nada e tinha que ficar com uma samambaia mesmo, que fica em casa só enfeitando", contou.

Com o sucesso da personagem, ela começou a perceber preconceito de mulheres e o assédio de homens nas ruas. Apesar de ser acostumada a circular de biquíni por ter crescido na praia, Dani percebia que, além de homens se aproximarem com segundas intenções, as panicats também precisavam lidar com o julgamento de mulheres por exibir o corpo. "Tinha que ter personalidade para se posicionar e não deixar aquilo te magoar".

Ela conta que recebeu presentes inusitados de fãs e, certa vez, teve que ceder e entregar um chinelo com xixi a um homem durante uma gravação. "As pessoas me mandavam caixas com ferramentas, com equipamentos. Eu tinha até medo. Falava: 'Será que a pessoa vai mandar uma bomba para mim?'", brincou.

Uma vez gravamos numa arena de touro. Na hora que soltaram o touro, eu fiz xixi nas calças e me molhei toda. Quando acabou a matéria, o cara queria o meu chinelo de todo jeito. Os meninos do programa falaram que ele tinha alguma coisa com pé. Eu falei: 'Eu fiz xixi no chinelo! Como eu vou te dar? Como eu vou embora?'. Ele me infernizou. Aí o Bolinha falou: 'Deixa o chinelo aí'. Então eu deixei o chinelo lá para o cara. Dani Souza, a Mulher Samambaia

Dani diz que, em 2008, teve fotos nuas vazadas por alguém que ela acredita ser da produção. As fotos foram tiradas durante a gravação de uma reportagem em uma praia de nudismo. Na TV, a matéria foi exibida com uma tarja. "Com certeza foi alguém do Pânico, porque só estava a produção e algumas pessoas ali. [...] Fiquei chateada porque eu tinha feito uma cirurgia e ainda estava com o curativo. [...] Acho que a pessoa quis se aproveitar da oportunidade, mas não tinha muito o que fazer, porque já tinham saído as fotos e eu não tinha certeza exatamente de quem tinha sido", conta.

Ela afirma também que nunca viu situações de assédio nos bastidores do programa, mas ouviu relatos disso depois de sua saída. "Quando eu saí e depois entraram outras meninas, outros diretores e, realmente, tiveram várias coisas que eu nem acreditei quando elas me contaram", disse. Ela acredita que os membros do elenco, como Emílio Surita e outros humoristas, não sabiam o que aconteceu com essas panicats.

Eu fiz parte da primeira geração do programa e era uma família. Todos me respeitavam e todos tinham um respeito muito grande. [...] Eu via o Emílio como meu pai, tinha uma admiração gigantesca por ele ser o apresentador que ele é. Pelo Bola, pelo Carioca, por todos os meninos. Dani Souza, ex-Mulher Samambaia

Programa rendeu fãs e história de amor

A ex-Samambaia deixou o programa sem avisar ninguém para participar da primeira edição de A Fazenda. Ela acabou ficando na 5ª posição do programa, vencido por Dado Dolabella. "Eu não falei com o Emílio, não conversei com ninguém do programa. Simplesmente não fui no domingo e acabei entrando na Fazenda. [...] Na época em que saí, eu já tinha percebido que o meu personagem não tinha mais para onde correr. Eu já tinha vivido tudo que eu podia viver dentro do Pânico."

Ela está longe dos holofotes e focada na farmácia de manipulação da qual é sócia e não pensa em voltar para a TV. Dani diz que não pretende voltar para a televisão. "Hoje eu vejo que tem uma diferença muito grande entre o pessoal que trabalhou na televisão e o pessoal de internet hoje, de mídias sociais. Eu não sou muito adepta ainda. [...] Até fiz um YouTube. As pessoas pedem para eu voltar, mas não sei se volto."

Nas ruas, ela ainda é chamada de Mulher Samambaia por quem assistia ao Pânico. Dani se surpreendeu com o carinho do público após voltar da Europa. "Estou tendo uma recepção muito gostosa das pessoas. Elas vêm bater foto, conversar comigo. É legal saber que as pessoas não esqueceram da Dani Souza, do personagem."

Dani é casada com o jogador de futebol Dentinho, que conheceu no programa. "Eu fiz uma entrevista com ele na rádio na época, mas só isso. Passou um tempo, o Carlinhos [da Silva, o Mendigo] me chamou para almoçar. O Bruno estava com ele e foi aí que tudo começou", relembra. Eles estão juntos desde 2012, moraram por dez anos na Ucrânia e têm três filhos: Bruno, 11, Rafaella e Sophia, 10.

Assim como outros membros do elenco, Dani defende que o humor do programa não tem lugar na mídia hoje, mas que foi um sucesso em sua época. "O Pânico foi uma referência para todos os outros humoristas. [...] Lógico que a gente entende que hoje o Pânico não sobreviveria. Não dá para falar tudo o que eles falavam na época. [...] Mas foi válido. A gente deu muita risada, brincou bastante. Tinha uma audiência muito grande. Muita gente gostava."