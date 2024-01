Votação, mimos do líder, elenco: O que muda no BBB 24 em relação ao de 2023

Está chegando a hora! Falta apenas uma semana para a estreia do BBB 24 (Globo). A nova edição do reality show terá mudanças significativas em relação à edição passada, que consagrou Amanda Meirelles como campeã.

O que mudou no BBB 24?

Sistema de votação em dois formatos: vai rolar o "voto da torcida" (em massa) e "voto único" (por CPF), cada uma com peso de 50% no resultado, cujo percentual final será a média ponderada dos dois formatos.

Mexida na dinâmica de jogo: os brothers vão precisar atravessar um ritmo acelerado de jogo e uma votação dividida em duas etapas. Na primeira fase do programa, o público vota em quem deseja que permaneça na casa e o eliminado será aquele que receber menos votos. Já na segunda etapa, a votação será para eliminar um jogador, e o eliminado será o emparedado mais votado da vez.

Pipoca, Camarote e novo grupo: o público irá ver os anônimos no grupo Pipoca, os famosos da turma do Camarote e irão ser surpreendidos por um "novo grupo". Volta de ex-participantes? O site oficial do BBB informa que "os novos brothers terão divisão inédita".

Maior premiação da história: ao divulgar a programação, a TV Globo anunciou que o prêmio desta edição pode chegar a R$ 3 milhões — superando os R$ 2,88 milhões pago em 2023.

Estreantes no time de humor do BBB: saem Dani Calabresa e Paulo Vieira; entram Luis Miranda e Marcos Veras. Miranda comanda o quadro 'Big Babado', enquanto Veras assume o inédito 'Vamo invadir sua casa'.

BBB 24 terá um invasor: a emissora carioca informou que o Big Brother Brasil 24 terá um "invasor". Ele irá bisbilhotar os cômodos e as possíveis bagunças deixadas por lá pelos participantes.

Mudança nas regras do cinema: o cinema semanal deixará de ser privilégio do líder e de seus amigos. A partir de 2024, o entretenimento dos confinados poderá contar com mais participantes.

Mimos do líder: o todo-poderoso da semana comandará, ao vivo, uma dinâmica inédita que promete apimentar o jogo. .

Líder monitorado 24 horas: por inteligência artificial, uma câmera ficará acompanhando o Líder da semana por todos os momentos. Os assinantes da Globoplay terão acesso ao que será filmado.

Novos quartos: na nova edição, os participantes passam a ter três quartos disponíveis na casa, além, é, claro, do quarto do líder. Antes, a casa tinha 2 quartos e o espaço privilegiado do chefão da semana.

Jogo da Discórdia: o game de confronto entre os brothers dará lugar a uma nova dinâmica: o Sincerão. O canal, porém, não explicou as regras da novidade para 2024.

Elenco raiz: Boninho anunciou que a temporada terá um cantor no elenco. Na CCXP 23, ele também prometeu que o BBB 24 será "mais popular" — brincando que "dever no SPC" poderia ser critério de seleção.

Mudança na música de abertura: Paulo Ricardo terá nova versão de "Vida Real", música tema do reality, agora em parceria com Alok. No ano passado, ele contava com a parceria de Dennis DJ e o grupo Funk Orquestra.