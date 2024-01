Nesse apê em Tóquio, roupas secam no box e cozinha fica atrás de cortina

O influenciador Haruyuki Ozawa chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar como é um mini apartamento em Tóquio, no Japão.

O imóvel tem 15 metros quadrados e é dividido entre um quarto, que também tem a cozinha, e um banheiro.

No vídeo, Haruyuki explica que há dois ambientes separados para o banheiro: um com o vaso sanitário e outro para tomar banho. Dentro do box também é possível secar roupas. Segundo o influenciador, as peças não ficam com cheiro de "cachorro molhado." "As roupas não ficam fedidas porque tem um sabão em pó feito especificamente para isso", diz.

O local conta, ainda, com uma pequena geladeira e um micro-ondas. Não há guarda-roupas: as peças precisam ser penduradas em cabideiro em cima da cama. Já a cozinha fica escondida atrás de uma cortina.

