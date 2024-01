Quem é a miss que passou Réveillon com Jonas, ex de Mari Gonzalez?

Jonas Sulzbach foi visto beijando uma mulher no Réveillon de Maracaípe (PE). A informação é do jornal Extra.

Quem é ela?

Natália Maíne tem 27 anos, é biomédica e também teve uma carreira como cantora. No Instagram, compartilha com frequência o resultado de seus trabalhos, com foco em lábios e bumbuns.

Natalia foi Miss Cuiabá Empresarial 2019 e Miss Beleza Mato Grosso no mesmo ano. Em um de seus posts, ela ressaltou que conseguiu os feitos mesmo tendo 1,62 m.

Tem uma filha de 3 anos, chamada Antonella. Em suas redes compartilha fotos com a filha, seus looks da semana e fotos de viagens.

Namoro com Mari Gonzalez

Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach apareceram juntinhos em clique na praia Imagem: Reprodução/Instagram

Mari e Jonas estavam juntos há quase 8 anos. Em outubro, a ex-BBB negou a existência de uma crise. Ela disse que os dois estavam vivendo uma fase mais "individual".

Até o momento não houve um anúncio oficial de término. No entanto, o afastamento do casal seguiu evidente. Eles estavam construindo uma mansão em São Paulo.