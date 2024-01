Mel Maia troca declarações com novo affair: 'Tudo pra mim'

Mel Maia, 19, trocou declarações nas redes sociais com o seu novo affair, João Maria Pereira, após assumirem a relação.

O que aconteceu

O português e surfista publicou em seu Instagram as primeiras imagens ao lado da atriz. "Você é especial", escreveu o surfista.

Tudo, tudo pra mim , respondeu Mel Maia com um emoji de coração

Eles passaram o réveillon juntos e assumiram a relação. "Seu amor me consertou", declarou a artista ao publicar as imagens na virada do ano.

João Maria Pereira mora em Portugal e é surfista.O jovem, de 18 anos, costuma postar vídeos praticando no mar e já ganhou competições do esporte no país europeu.