Mel Maia se machuca e perde piercing: 'Estou com boca de pato'

Mel Maia, 19, contou em suas redes sociais que sofreu um pequeno acidente durante suas férias em Búzios, Rio de Janeiro. O imprevisto deixou a boca da atriz inchada.

O que aconteceu

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, Mel afirmou que caiu de cabeça. No incidente, ela machucou a boca e perdeu o piercing do septo.

A atriz relatou o ocorrido enquanto colocava gelo nos lábios: "Gente, deu ruim... Caí de cara no chão e o piercing voou longe. [...] Óbvio que estou reclamando, estou com uma boca de pato e sem piercing."

No Réveillon, Mel assumiu o romance com o surfista João Maria Pereira, 18. "Your love fixed me" ("O seu amor me consertou", em tradução livre), escreveu a atriz nas redes sociais, junto com fotos ao lado do rapaz.

Discreto na internet, João mora em Portugal e costuma postar vídeos surfando no mar. Ele já ganhou competições do esporte no país europeu.