Maria Navalha fica mexida com beijo de César em 'Fuzuê'

Nos próximos capítulos da novela das 7 "Fuzuê" (Globo), Maria Navalha (Olívia Araújo) fica mexida após ser beijada por César Montebello (Leopoldo Pacheco).

Depois do beijo, a cantora chega em casa e conta o que aconteceu para Luna (Giovana Cordeiro). "Ele me beijou!", diz ela à filha. "O César te beijou? Ele te forçou alguma coisa?", pergunta a jovem. "Não, eu só fui pega de surpresa", esclarece a mãe.

Maria revela que o momento foi flagrado por Preciosa (Marina Ruy Barbosa). "Ela reagiu daquele jeito dela! Disse que achava um absurdo e saiu batendo o pé, como a menina mimada que ela é!", relembra.

Ela confessa para Luna que ficou mexida com o beijo. "A Preciosa é o de menos. O que está me deixando agoniada é a confusão de sentimentos que está aqui dentro. Ao mesmo tempo em que o César foi o homem que eu mais amei na vida, o homem pra quem eu me entreguei sem pensar, acreditando naquele príncipe encantado que surgiu, ele também é o homem que mais me fez sofrer", afirma.

A namorada de Miguel (Nicolas Prattes) consola Maria Navalha. "Ele não te merece, mãe!", diz. "Não estou pronta para abrir esse portal para o passado. Não quero que isso influencie sua vida", responde a mulher.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.