Lauana Prado diz que teve voo cancelado após avião ser danificado

Lauana Prado, 34, disse que teve um voo cancelado ontem após o avião ser danificado no Mato Grosso.

O que aconteceu

Ela contou que os criminosos tentaram arrombar o avião: "Tava tudo pronto aqui, organizado, colocamos as malas no avião, na hora que os comandantes foram dar um check-up geral aqui na aeronave, a gente descobriu que tentaram arrombar o nosso avião. Já tinham visto falar nisso? Eu nunca tinha visto", disse nos Stories do Instagram.

Splash entrou em contato com a Polícia Civil e com a companhia aérea responsável pela aeronave para ter mais detalhes. Leia abaixo a posição da polícia:

A Polícia Civil confirma o registro de boletim de ocorrência de natureza dano/furto registrado pela gerente de segurança operacional de uma empresa de táxi-aéreo, que foi contratada pela assessoria da cantora Lauana Prado para fazer o transporte de São Paulo com destino à São Félix do Araguaia e posteriormente ao município de Porto Alegre do Norte.

No dia 1º de janeiro, por volta de 11h50, foram percebidos alguns danos na aeronave, como na janela de emergência e tampa de combustível que estavam fora de posição. No local, havia marcas de mãos em algumas partes e pegadas nas asas do avião, sendo percebido que alguma pessoa entrou no avião e moveu os objetos dos lugares. Os pilotos e tripulantes não deram falta de nenhum objeto, porém decidiram não decolar até o final de uma inspeção.

A companhia providenciou outro avião, segundo a sertaneja. Ela conseguiu voltar para a casa, em São Paulo, na tarde de hoje.