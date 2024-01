Larissa Manoela reage a boato de gravidez: 'Parem de criar teorias'

Larissa Manoela, 23, usou as redes sociais para desmentir os rumores de que estaria grávida do marido, André Luiz Frambach, 26.

O que aconteceu

Alguns seguidores comentaram nas últimas fotos publicadas pela atriz e questionaram se ela estaria a espera do primeiro filho. Nas imagens, André aparece com as mãos na barriga de Larissa.

"Não sei por que, mas a Larissa está com cara de grávida", escreveu uma internauta. "Lari, ou você comeu bem, ou já está com a barriguinha à mostra", disse outra. "Faz um tempo que tinha reparado, a Larissa está grávida, né?", questionou uma terceira.

Em meio aos boatos, Larissa fez uma publicação no X (antigo Twitter) para dizer que não está grávida. "Se antes de estar casada todo ano diziam que estava grávida, imagina agora. A verdade é que quando acontecer eu certamente serei a primeira a falar. E vai vir no tempo que eu e meu marido quisermos. Então parem de criar teorias!", escreveu.