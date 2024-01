'Fuzuê' 03 a 13/01: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Quarta-feira, 03 de janeiro

César tranquiliza Preciosa, após ser flagrado com Maria Navalha. Bebel parabeniza Luna pela confirmação do parentesco com a Dama de Ouro. Selena tenta descobrir quem é o investidor misterioso de Jefinho. César se vangloria para Julião do golpe que dará em Maria Navalha. Miguel teme que César esteja enganando Luna e Maria Navalha. Francisco e Soraya se reconciliam. Luna e Miguel passam o dia em um hotel sofisticado. Selena e Jefinho se encontram. Merreca decide deixar a vida de crime. Maria Navalha se incomoda ao receber um cartão de César. Luna e Miguel festejam o Ano Novo juntos. Chega o dia do lançamento da coleção de biojoias, e Luna fica intrigada com o comportamento de Preciosa.

Quinta-feira, 04 de janeiro

Preciosa confirma o golpe em Luna com Pascoal. A Rainha da Fuzuê é coroada. Emília faz uma grande descoberta sobre Lampião. César convence Maria Navalha a ir com ele para a joalheria. Cata Ouro pergunta por Cecília para Julião. César entrega a nova certidão de nascimento para Luna, e Preciosa fica contrariada. Apolônia descobre a farsa de Otávio Augusto. O lançamento de Luna é transmitido pelas redes sociais. Fiscais invadem a joalheria e cancelam o evento. Heitor desconfia de Preciosa. Lampião se surpreende com as cartas de Mercedes. Merreca afirma a Soraya que armaram para Luna. Bebel questiona Preciosa sobre o ataque à Luna.

Sexta-feira, 05 de janeiro

Preciosa reage indignada à acusação de Bebel. Luna e Miguel questionam Vânia sobre os contratos das cooperativas. Merreca vai com Miguel até o local da cooperativa irregular. Luna tira satisfações com Preciosa. Selena descobre que Luna é a investidora misteriosa de Jefinho. Preciosa ameaça César. Bianca manda para Luna um vídeo comprometendo Preciosa. Heitor se afasta de Preciosa. Merreca manda Maçarico descobrir o novo paradeiro da cooperativa irregular. Julião procura Preciosa. César e Bebel decidem acabar com o setor de biojoias da joalheria, e Luna fica arrasada.

Sábado, 06 de janeiro

Luna lamenta a decisão de César e Bebel. Preciosa se sensibiliza com a visita de Julião. César tenta manipular Luna. Miguel pede ajuda a Barreto para investigar a cooperativa ilegal. Merreca vê Maria portando uma alta quantia em dinheiro e fica intrigado. Alícia ajuda Bernardo, e Heitor fica encantado. Barreto entrega para Miguel o endereço de Sabrina, a responsável pela cooperativa. Luna é afastada da ONG. Julião apoia Luna, e Miguel se incomoda. Miguel e Merreca vão atrás de Sabrina. Jefinho pede que Luna invista na carreira de Selena. Sabrina procura Pascoal, e ele avisa a Preciosa. Nero convida Luna para trabalhar na Fuzuê.

Segunda-feira, 08 de janeiro

Luna se surpreende com o convite de Nero. Pascoal descobre que Miguel e Merreca foram atrás de Sabrina. Luna pensa na proposta de Nero. César estranha o tratamento de Maria e tenta manipulá-la. Pascoal e Preciosa se preocupam com a ameaça de Sabrina. Lampião pensa em se encontrar com Mercedes. Miguel entrega para Luna e Maria Navalha a Certidão do Inventário da Dama de Ouro. Cecília volta de viagem e faz uma revelação a Miguel sobre o acidente que quase matou César. Merreca consegue o endereço de Sabrina. Julião fotografa a Certidão do Inventário da Dama de Ouro sem que Maria perceba. César exige que Pascoal confirme a participação dele e de Preciosa na sabotagem contra Luna. Merreca flagra Preciosa dando dinheiro à Sabrina.

Terça-feira, 09 de janeiro

Merreca questiona Preciosa sobre o pagamento a Sabrina. Jefinho sugere que Selena seja gentil com Luna. Sabrina confirma a Merreca que foi Pascoal quem a contratou. Pascoal tenta fazer um acordo com César. Lampião se aconselha com Maria. Miguel suspeita de que Pascoal seja o culpado pelo atentado contra César. Maria se oferece para ser sócia do Beco do Gambá. Jefinho ajuda Selena a escrever uma música para Luna. Julião mostra para César a foto que tirou da Certidão do Inventário da Dama de Ouro. Maria Navalha decide abrir um salão de beleza para Soraya. Sabrina confessa, na frente de Luna, Miguel, Bebel e César, que foram Preciosa e Pascoal que a procuraram para usar sua cooperativa.

Quarta-feira, 10 de janeiro

Sabrina mostra os brincos que recebeu de Preciosa, e Bebel fica entristecida. César não pune Preciosa, e Luna se enfurece. Miguel e Bebel estranham quando César acerta a compra das ações de Pascoal. Luna decide se afastar da Conde de Montebello, e César reage contrariado. Preciosa discute com Pascoal. Bebel faz uma declaração para inocentar Luna. Miguel leva Luna à Fuzuê. Emília e Vitor avisam a Lampião que Mercedes não sabe que ele foi encontrado. Nero se anima com a decisão de Luna. Francisco sente ciúmes de Soraya. César procura Pascoal. Luna convida Julião para trabalhar na Fuzuê. César reclama com Nero de ter contratado Luna para trabalhar com ele. Preciosa faz uma proposta para Luna.

Quinta-feira, 11 de janeiro

Luna conversa sobre a proposta de Preciosa com Miguel. Nero discute com César. Julião ajuda Preciosa. Heitor desabafa com Alícia. Merreca implica com Francisco. César repreende Preciosa por suas atitudes com Luna. Cláudio reclama para Alícia com ciúmes de Heitor. César manda Julião investigar Cecília. Cecília sugere que Maria se aproxime de César para obter informações. César acerta com Pascoal e Silvestre os detalhes do contrabando de pedras preciosas. Lampião pede que Emília mostre um objeto para Mercedes antes de seu encontro. Selena e Jefinho mostram a música que fizeram para Luna. César encontra Rui. Preciosa e Julião se encontram.

Sexta-feira, 12 de janeiro

Preciosa destrata Julião. César estranha quando Rui diz que conhece Preciosa. Luna volta a coordenar a ONG. Preciosa se assusta quando Heitor a questiona sobre Julião. Luna convida Julião para trabalhar na coleção que fará para a Fuzuê. Cata Ouro desconfia de Julião. Maria se oferece para ajudar Merreca, mas exige uma condição. Rui faz um acordo com Preciosa. Mercedes se recorda de Lampião e Emília e Bebel comemoram. Nero encontra Rui conversando com César na Conde de Montebello.

Sábado, 13 de janeiro

Nero reclama da presença de Rui e exige explicações de César. Pascoal desconfia da narrativa de Preciosa sobre Rui. Maria percebe o interesse de Julião em Luna. Nero conta para Bebel que viu Rui e César na joalheria. Miguel se enfurece ao saber da volta de Rui. Maria conta para Luna sobre o interesse de Julião. Emília marca o encontro de Lampião com Mercedes. Selena arma um escândalo durante o ensaio com Jefinho, e Tonico fica irritado. Miguel confronta Rui. Rui avisa a Preciosa que tem um plano contra Maria. Lampião e Mercedes se reencontram. Miguel conta para Luna sobre Rui. Rui observa Maria reagir a um assalto e acabar sendo atropelada.