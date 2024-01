Maquiagem da filha de Safadão chama atenção: Desnecessário pra uma criança

Wesley Safadão, 35, publicou uma foto ao lado da família para comemorar a chegada do novo ano, mas sua filha Ysis, 9, foi criticada por estar usando maquiagem.

O que aconteceu

O cantor compartilhou imagens da família e o excesso de maquiagem usada por sua filha chamou atenção. Na imagem, Safadão aparece com Ysis, Dom, frutos da relação com Thyane Dantas e Yudhy, da relação com Mileide Mihaile.

Ysis recebeu diversas críticas dos internautas. "Tadinha da menina, tá com 1 tonelada de maquiagem no rosto. Desnecessário para uma criança", disse um. "Gente, o que é isso no rosto dessa menina? Tá brilhando demais", disse outra. "E a base não está adequada para o seu tom de pele", apontou outra.

Wesley Safadão celebrou a chegada de 2024 em Fortaleza, onde se apresentou na Praia de Iracema. "Que 2024 seja um ano abençoado pra minha e pra sua família! Vem 2024, que eu tô pronto", escreveu na legenda da publicação.