Ex-astro de CSI passou o réveillon na casa de Rafa Kalimann

Rafa Kalimann, 30, abriu o álbum de fotos do seu réveillon e mostrou que Gary Dourdan, 57, ex-astro de CSI, esteve com ela na virada do ano.

O que aconteceu

Nas imagens compartilhadas pela ex-BBB, o ator aparece ao seu lado em meio a fotos de amigos e familiares. Rafa Kalimann postou um textão sobre sua virada de ano e o que deseja para 2024.

2023 finalizou com um turbilhão de sentimentos. Uma mistura danada na proporção do ano que se foi, mas eu vivi, apesar de, eu vivi. Foi uma catarse , diz um trecho do texto de Rafa Kalimann

O ator não postou nada em suas redes sociais. Porém, a apresentadora deixou claro em seu texto que só reuniu gente querida.