'Elas por Elas' 03 a 13/01: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Quarta-feira, 03 de janeiro

Evilásio e Mário levam Raquel ao hospital, e avisam a Taís sobre o estado da mãe. Mário esquece de seu jantar com Lara. Giovanni encontra Cris na casa de Helena, e Ísis alerta o namorado. Jonas pressiona Adriana sobre Sérgio, mas ela o despista. Renée afirma a Rico que não está pronta para um relacionamento. Evilásio garante a Mário que Raquel ficará curada. Helena insinua que Danilo pode ocupar o cargo de Giovanni na empresa. Lara visita Raquel no hospital, e se entende com Mário. Taís recebe um novo presente intimidador. Jairinho e Marcos simulam um sequestro para enganar Natália.

Quinta-feira, 04 de janeiro

Natália se desespera com o suposto sequestro de Marcos. Danilo aceita a proposta de trabalho de Helena. Marcos teme que Jairinho se volte contra ele. Natália pede ajuda a Carol para libertar Marcos. Wanda e Ulisses tentam reparar a falta de Carol no trabalho. Pedro é avisado sobre a movimentação bancária de Natália, e convoca Rico para ajudar no suposto sequestro de Marcos. Com a orientação de Rico, Marcos é resgatado e descobre que Jairinho não está com o dinheiro pedido. Jairinho jura vingança contra Marcos. Sérgio apresenta para Adriana o resultado do exame de DNA de Ísis.

Sexta-feira, 05 de janeiro

Jairinho exige sua parte no acordo e ameaça Marcos. Pedro acusa Marcos de ter armado seu sequestro, e Natália se revolta. Giovanni desconfia da experiência profissional de Danilo. Vic tem febre e pede para Márcia chamar Renée. Sérgio revela para Adriana que Giovanni não é filho biológico de Jonas e Helena. Marcos ouve quando Natália comenta sobre sua parte na herança da família. Helena sugere que Cris estrague a viagem de Ísis e Giovanni. Ulisses e Wanda cobram a participação de Carol em seu projeto.

Sábado, 06 de janeiro

Cris tem uma ideia para destruir o abrigo de animais de Ísis. Adriana desabafa com Marlene sobre Sérgio. Pedro confronta Marcos, que finge revolta contra as desconfianças do tio. Carol se incomoda com a atitude de Ulisses no trabalho. Giovanni convida Jonas para substituí-lo na empresa. Roberto suborna um juiz, e Vilma se preocupa. Lara se prepara para defender Renée. Yeda evita falar com Edu. Natália conversa com Marcos sobre sua herança, e o rapaz avisa a Jairinho que conseguirá o dinheiro. Adriana questiona Jonas sobre voltar a trabalhar com Helena. O abrigo de Ísis é denunciado nas redes sociais com um vídeo falso.

Segunda-feira, 08 de janeiro

Ísis se desespera. Sérgio desconfia da participação de Helena na produção do falso vídeo. Vic falta a uma aula para ir à casa de Renée, e Márcia vai atrás da filha. Lara e Yeda conversam sobre Edu. Giovanni pede que Cris ajude Ísis e o abrigo de animais. Jairinho ameaça Marcos. Sérgio e Jonas apoiam Ísis. Helena se irrita com a postagem que Cris foi obrigada a fazer para ajudar o abrigo. Érica e Yeda desmascaram Edu. Mário pensa em como se declarar para Lara. Helena e Fagundes provocam um incêndio no abrigo de animais.

Terça-feira, 09 de janeiro

Carlinhos passa mal com a fumaça e alerta Ísis, que corre para o abrigo com Giovanni, Adriana, Jonas e Marlene. Ísis e Giovanni tentam resgatar Carlinhos, mas acabam presos no incêndio. Sérgio questiona se Helena é a responsável pelo ocorrido. Carlinhos, Ísis, Giovanni e os cães são atendidos. Cris e Adriana desconfiam de Helena. Lara se oferece para ajudar Ísis e Adriana. Mário encontra uma prova de que o incêndio foi criminoso, e Sérgio reconhece o canivete de Fagundes. Carol apoia Carlinhos. Sérgio confronta Helena e Fagundes. Ísis exige que Giovanni escolha entre ela ou Helena.

Quarta-feira, 10 de janeiro

Ísis afirma a Giovanni que Helena é responsável por todos os últimos acontecimentos contra sua família. Sérgio diz a Fagundes e Helena que não os ajudará no caso do incêndio. Adriana cobra de Jonas uma atitude contra Helena. Sérgio informa que Jonas assumirá a vice-presidência da empresa, e Helena se desespera. Danilo e Míriam se revoltam contra Sérgio. Roberto se prepara para revelar a verdade sobre Taís para Lara. Mário se declara para Lara.

Quinta-feira, 11 de janeiro

Lara e Mário reafirmam a paixão uma pelo outro. Rico se oferece para ajudar Renée a encontrar Wagner. Natália exige que Ulisses garanta que Carol não seja prejudicada no trabalho. Marcos pede Carol em namoro. Yeda e Cris flagram Lara com Mário. Taís comenta com Pedro que acredita já conhecer Rico, e ele disfarça. Sérgio visita Ísis, e Adriana se irrita. Raquel e Evilásio se emocionam com o namoro de Mário e Lara. Roberto se enfurece com o anúncio de Lara sobre Mário. Roberto revela a Mário que a última amante de Átila foi Taís.

Sexta-feira, 12 de janeiro

Mário fica arrasado com a revelação de Roberto. Maninha ouve Sérgio discutindo com Míriam e conta para Giovanni. Lara afirma a Renée que ela tem chances de ganhar o processo contra Márcia pela guarda de Vic. Márcia é informada sobre a abertura do processo, mas disfarça na frente de Vic. Carol e Ulisses se desentendem, e Marcos provoca o pesquisador. Jonas percebe que Danilo não tem experiência profissional. Mário confronta Taís, que pede ao irmão para contar sozinha a verdade para Lara. Cris chantageia Helena. Taís revela a Lara que foi a última amante de Átila.

Sábado, 13 de janeiro

Lara cobra Taís por tê-la enganado. Um vizinho do abrigo entrega a Carlinhos e Ísis uma foto de um homem pulando o muro antes do incêndio. Yeda e Cris confrontam Taís, que confessa que seu bebê é de Átila. Lara expulsa Taís de sua casa. Giovanni sonda Sérgio sobre Míriam. Cris dá o dinheiro de Helena para Júlia, e Ísis vê as duas juntas. Ulisses toma o lugar de Carol no projeto de pesquisa. Roberto intriga Lara contra Mário, insinuando que o detetive já sabia sobre a identidade da última amante de Átila. Lara termina o namoro com Mário.