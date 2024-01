De fio-dental, Deborah Secco mostra mergulho em rio e ganha elogios

Deborah Secco, 44, fez uma publicação nas redes sociais mostrando um mergulho em um rio. Nas imagens, a atriz usa um biquíni fio-dental rosa.

O que aconteceu

Em um post no Instagram, Deborah comemorou a chegada do novo ano: "No meu lugar...", escreveu na legenda.

O vídeo curto estava acompanhado da música Muito Obrigado Axé, de Carlinhos Brown. Nos comentários, os seguidores da atriz reforçaram os votos positivos para 2024 e elogiaram seu físico.

"Sempre belíssima, parabéns", escreveu um usuário. "Que corpo!", elogiou outro. "Que lugar lindo, a natureza encanta. Você é maravilhosa", destacou um terceiro.

Ontem (1), Deborah já havia compartilhado imagens no mesmo local — desta vez, ao lado da família. Na legenda da publicação, a atriz pediu: "Que seja mágico, 2024".