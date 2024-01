Cantor Nattan anuncia pausa na carreira para passar por tratamento médico

O cantor cearense Nattan, de hits como Tem Cabaré Essa Noite e Love Gostosinho anunciou na noite desta segunda-feira, 1º, uma pausa na carreira. Nattan, de 24 anos, foi diagnosticado com a bactéria H. pylori há três meses - comumente encontrada no estômago e que acomete aproximadamente metade de população mundial.

Segundo Nattanzinho, como ele também é conhecido, os remédios que os médicos lhe passaram têm prejudicado suas cordas vocais. "Comecei esse tratamento muito intensivo com antibióticos muito fortes. Catorze dias de remédios. E esses remédios me deram muito refluxo, e o que eu tomava para refluxo, não conseguia administrar com os antibióticos da H. Pylori. Isso me causou bastante edema nas minhas cordas vocais", explicou em um vídeo postado em suas redes sociais.

Nattan também relatou o que estava ocorrendo em suas apresentações. "Eu chegava com a voz perfeitamente bem. Com 20, 30 minutos de show, minha voz sumia totalmente, do nada. Não conseguia voltar", disse. "A gente meio que se assustou porque a gente não sabia o que estava ocasionando isso".

O cantor disse que ficou muito abalado com os shows que teve que interromper ou cancelar nos últimos tempos. "É muito doloroso para um cantor que está querendo cantar no palco, se expressar. Eu saía muito triste", disse.

No último dia 31 de dezembro, o cantor se apresentou no réveillon do Copacabana, no Rio, mas fez uma show mais curto, também devido aos problemas que têm enfrentado. "Cheguei no Rio de Janeiro e, na terceira música do show, minha voz deu uma diminuída. Olhei pra cima, pedi a Deus e consegui, graças a Deus, fazer uma hora de show. Quando pisei para fora do palco, a minha voz ficou totalmente rouca de novo".

Nattan disse no vídeo que vai parar por um tempo para se tratar. "Esse é um momento de parar, de me cuidar, de se (sic) juntar com as pessoas que estão me acompanhando pra ver realmente qual tratamento fazer. Quero voltar pra vocês 100%", afirmou, sem cravar nenhuma data para seu retorno aos palcos.