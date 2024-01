Mãe da filha de Neymar, Bruna Biancardi deixa de seguir jogador

Bruna Biancardi, 29, mãe de Mavie, segunda filha de Neymar, deixou de seguir o atleta no Instagram.

O que aconteceu

Biancardi não segue mais o perfil oficial do atleta. Porém, ela continua seguindo o pai de Neymar e a conta do site oficial do jogador na rede social. Neymar continua seguindo a influencer.

Ela anunciou oficialmente o término do relacionamento em novembro de 2023. "É um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada."

Relação terminou após especulações sobre traição. O jogador teria tido um affair com a influenciadora Fernanda Campos, que expôs conversas com o atleta e indícios de que os dois teriam se encontrado no dia 12 de junho.

Neymar divulgou posicionamento na época admitindo erro com influencer. "Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público."

Suposta gravidez de influencer

A influenciadora Jamile Lima negou estar grávida do jogador Neymar após especulações na manhã de hoje. O perfil de Jamile comentou no perfil @segueacami que Neymar iria ser pai novamente. O comentário foi feito em uma foto de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi.

Leo Dias afirmou que o jogador vai ser pai pela terceira vez. Segundo o jornalista, a mãe é uma modelo e a gestação já tem 3 meses. Na matéria, ele incluiu o comentário de Jamile na página de fofoca. Até o momento, o jogador não se pronunciou sobre o assunto.

Jamile negou estar grávida de Neymar. Ela disse que acordou com mensagens de amigos, que a questionaram sobre o comentário no perfil. "Eu não estou grávida do Neymar, aliás, eu nem conheço, não tenho nenhum tipo de contato, não conheço, nem alguém que seja próximo dele", disse nos Stories.

Influencer se desculpou com Neymar. Ela ressaltou que nunca teve problema com "redes sociais e fofocas": "Eu não tenho notícia se ele vai ou não ser pai, não sou amiga. Me perdoe Neymar se isso te causou algum constrangimento ou mal-estar. Realmente as medidas já estão sendo providenciadas".