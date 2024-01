Que dia começa o BBB 24? Saiba data e quando sai a lista de participantes

Mais cedo que as últimas edições, o "BBB 24" estreará na TV Globo na próxima segunda-feira, dia 8 de janeiro, logo após "Terra e Paixão". A lista de participantes confinados será divulgada ainda nesta semana, na sexta-feira (5).

Big Day 2024

Assim como aconteceu anteriormente, a emissora carioca apresentará os brothers e sisters no "Big Day". Ao longo de toda a programação, dois nomes serão divulgados, geralmente uma pessoa do "Camarote" e outra do grupo "Pipoca".

Vale lembrar que, neste ano, o diretor Boninho anunciou que haverá um terceiro grupo. No entanto, tudo relacionado a ele foi mantido em segredo absoluto. Especulações apontam que ex-participantes de outros programas da casa, como o "No Limite", farão parte do elenco.

Prontos para conhecerem os novos brothers e sisters do #BBB24?



Então, já marca essa data: dia 5/1 (sexta-feira) é o BIG DAY! pic.twitter.com/z2LAwvesLN -- Big Brother Brasil (@bbb) January 1, 2024

Ao divulgar a programação deste ano, a TV Globo anunciou que o prêmio será o maior da história. Nesta edição, o valor pode chegar a R$ 3 milhões, superando os R$ 2,88 milhões pagos em 2023.