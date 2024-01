Após troca de tiros, polícia consegue resgatar Aline e prender Antônio?

De Splash, no Rio

No capítulo de hoje de "Terra e Paixão", Ramiro (Amaury Lorenzo) vai revelar a Caio (Cauã Reymond) onde Antônio La Selva (Tony Ramos) esconde Aline (Barbara Reis).

Internado em hospital após levar surra, Ramiro conta o paradeiro de Aline após Caio suplicá-lo. "Diz onde tá a minha Aline, Ramiro. Não me deixa viver sem o amor da minha vida", clama Caio.

"Eu não sei se o patrão mudou o lugar do cativeiro, mas se elas ainda tiver no mesmo lugar, elas tão numa tapera, naquela fazenda lá pras banda oeste, na fazenda Orquídea do Cerrado", responde Ramiro, emocionado.

Em seguida, há uma troca de tiros entre a polícia comandada pelo delegado Marino (Leandro Lima) e os capangas de Antônio. É nesse momento que Caio se desespera e teme pela segurança de Aline e Teresinha (Laura Prado), freira que também foi raptada durante sequestro.

Tudo dá certo e a polícia consegue resgatar Aline e Teresinha em cena prevista para o início do capítulo de amanhã (3). Aline é levada ao hospital para cuidar da saúde dos gêmeos — fruto do relacionamento com Caio.

Pouco depois, Marino dá voz de prisão a Antônio e faz questão de algemar o poderoso produtor rural de Nova Primavera, cidade fictícia da trama de Walcyr Carrasco. O personagem de Tony Ramos é levado para uma das celas da delegacia da cidade.

"Mas o que é isso? Marino, me diga uma coisa... você gosta mesmo da minha casa, não é? É incrível como vira e mexe você dá um jeito de se enfurnar aqui dentro!", diz Antônio, em tom de ironia.

"Por mim, não pisaria nunca mais nessa casa. Acontece que o dono dela vive enroscado em atos criminosos... Mas agora chega de conversa. Você sabe muito bem o motivo da minha presença aqui", responde o delegado, antes de dar voz de prisão: "Dr. Antônio, o senhor está preso."

Ao lado de seu advogado, o todo-poderoso jura inocência, mas não é poupado por Marino, que ordena que ele seja algemado. "Faço questão de algemá-lo, pra mostrar que o Dr. Antônio não está acima das leis nem de ninguém."

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.