Após simular sequestro, Jairinho quer R$ 1 milhão em 'Elas por Elas'

Nos próximos capítulos da novela das 6 "Elas por Elas" (Globo), Jairinho (Francisco Vitti) e Marcos (Luan Argollo) simulam um sequestro para tirar dinheiro de Natália (Mariana Santos) e Pedro (Alexandre Borges).

Para arrancar uma grana dos tios, o filho de Bruno (Luan Argollo) tem a ideia de armar o próprio sequestro. Para isso, ele conta com a ajuda de Jairinho.

Ambicioso, o amigo do rapaz quer pedir R$ 1 milhão de resgate. "Mano, a sua família tem muito dinheiro. A gente tem que jogar lá em cima: R$ 1 milhão", sugere ele.

Marcos planeja focar o plano em Natália, pois tem medo que Pedro descubra a mentira. "O lance é focar na Natália. Se o Pedro entrar na parada vai dar ruim. Ela é mais fácil de enganar", diz.

Os dois colocam o plano em prática e Jairinho liga para a fotógrafa. "Seu sobrinho foi o sorteado do dia pro nosso sequestro. A gente tá aqui com ele e pra não acontecer nada de ruim com esse rostinho lindo que ele tem, a gente tá querendo meio milhão. Se a senhora contar pra alguém ele morre. Se ligar pra polícia ele morre. Entendeu? O acordo é só entre a gente. Hoje à noite a senhora vai levar essa grana, pro lugar que eu te falar. Sem gracinha, senão seu sobrinho morre", fala ao telefone.

Para deixar tudo muito verdadeiro, o sobrinho grita no fundo da ligação. "Tia! Socorro! Me ajuda, tia! Me salva!", mente ele aos berros.

