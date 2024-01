Após deixar Record, Cesar Filho assina com SBT para apresentar telejornal

De Splash, no Rio

SBT confirmou o retorno de Cesar Filho à emissora para 2024 em comunicado enviado à imprensa e publicação nas redes sociais.

O que aconteceu

Cesar Filho vai apresentar o principal telejornal da emissora de Silvio Santos, o SBT Brasil. Ele ocupará o lugar do jornalista Marcelo Torres, que deve ser remanejado para outra produção, de segunda-feira a sábado.

O SBT comemorou o retorno do jornalista em publicação nas redes sociais. "Um novo capítulo se inicia! Sentimos tanta saudade que ele voltou! Bem-vindo de volta à casa que é sua, Cesar Filho. Estamos empolgados e ansiosos para levarmos o melhor da informação para a sua tela. Fiquem ligados".

A volta de Cesar Filho à emissora acontece quase dez anos após o jornalista deixar o canal para apresentar o Hoje em Dia, na Record. "Tenho uma aliança de gratidão com Silvio Santos e a família SBT. Isso foi decisivo para minha volta", disse Cesar em comunicado.

O jornalista havia anunciado a saída da Record há duas semanas, em festa de fim de ano do Hoje em Dia. "Eu tô chegando no final de uma parceria, depois de 9 anos com a Record. Acho que todos nós aqui já sabemos disso... O Hoje em Dia é muito bem-feito. Ele vem se renovando. Ele tem uma fidelidade muito grande, de público e comercial. Se Deus quiser eu estarei de volta à TV."