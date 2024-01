7 erros que você deve evitar ao cuidar do cabelo no verão

O verão costuma trazer preocupação com a saúde do cabelo, principalmente para quem vai viajar para a praia ou aproveitar o calor na piscina.

De fato, a combinação de sol e sal do mar ou cloro danificam os fios, que podem ficar mais ressecados e com frizz, por exemplo.

Mas é possível reduzir os danos, basta tomar alguns cuidados com os cabelos. Confira erros comuns que devem ser evitados.

1. Não proteger o fio antes de entrar na água

Antes de mergulhar, aplique um leave-in no cabelo. "O produto cria uma película nos fios, evitando que substâncias como o cloro e o sal tenham contato direto", orienta Nathalia Iori, dermatologista responsável pelo ambulatório de tricoses do Hospital de Clínicas da Unicamp.

Se o leave-in tiver proteção solar, melhor ainda, já que os raios UVB podem danificar as proteínas que compõem o fio e levar à variação de sua textura e porosidade, além de diminuir a resistência da fibra capilar.



"O cabelo é formado por tecido morto e não há regeneração das fibras deterioradas. Portanto, os efeitos nocivos que ele vai sofrendo são cumulativos. Daí a importância de protegê-lo", reforça Maria Fernanda Borsato, médica dermatologista do Hospital Sírio-Libanês.

2. Não enxaguar o cabelo após o mergulho

Depois de sair do mar ou da piscina, tome uma ducha de água doce para tirar o excesso de sal ou de cloro dos fios. Então, aplique o leave-in novamente e, com cuidado, desembarace os fios com os dedos. Evite penteá-los enquanto ele estiver muito molhado, para não quebrar o cabelo.

3. Prender o cabelo molhado com muita força

Fazer um rabo-de-cavalo ou coque mais apertado com os fios molhados aumenta o risco de quebra dos fios, já que eles ficam mais frágeis. Nesse caso, prefira usar uma presilha (a popular "piranha") ou faça um coque frouxo.

4. Dormir com o cabelo úmido

Esse é um erro que aumenta o risco de criar um ambiente propício para os fungos, que "gostam" de calor e umidade.

O resultado é um possível quadro de dermatite seborreica (a famosa caspa). Para quem já sofre com a condição, pode haver piora.

5. Exagerar na química

Sol, sal e cloro da piscina prejudicam a saúde dos fios. Se, além disso, você fizer muitos procedimentos químicos (como tintura e alisamento), o cabelo pode ficar ainda mais frágil e danificado. Portanto, tenha cuidados redobrados com a utilização de químicas nessa época do ano.

6. Não proteger o couro cabeludo

Além dos cuidados com os fios, lembre-se de usar chapéu ou boné. Aliás, essa é uma questão de saúde, uma vez que a frequente exposição da região ao sol pode levar ao aumento do risco de câncer de pele no futuro.

Pacientes que sofrem com alopecia devem ter cuidados ainda maiores, pois há menor cobertura de fios na cabeça e, portanto, mais exposição.

7. Exagerar na limpeza

É fundamental manter os cabelos limpas. Engana-se quem pensa que lavagens diárias aumentam a queda capilar.

"Não lavar o cabelo pode causar inflamação no couro cabeludo, piorando, por exemplo, a dermatite seborreica, o que pode levar à queda", esclarece Borsato. No entanto, lavar duas vezes ao dia pode ressecar os fios.

Para quem aumentou o número de lavagens —por exemplo, passou a lavar todos os dias— é preciso redobrar os cuidados para não sentir esse efeito. Nesses casos, a dermatologista Nathalia Iori sugere a utilização de máscaras de cabelo no banho, de duas a três vezes na semana —daquelas que agem de 2 a 5 minutos e já podem ser enxaguadas.

