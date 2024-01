'Terra e Paixão' 02 a 13/01: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Terça-feira, 02 de janeiro

Ramiro é levado para o hospital. Angelina reage às ofensas de Irene, e é demitida por Antônio. Ramiro revela a Caio o local do cativeiro de Aline. Petra fica furiosa quando Hélio lhe pergunta se foi ela quem matou Agatha. Hélio diz a Lucinda que desconfia de que Petra saiba quem matou Agatha. Irene se recorda do dia em que chegou à casa de Antônio com Ramiro. Kelvin enfrenta Irene. Há uma troca de tiros entre a polícia e os peões de Antônio, e Caio se desespera pela segurança de Aline e Teresinha.

Quarta-feira, 03 de janeiro

Marino consegue render os peões e resgatar Aline e Teresinha.Lucinda considera precipitado o noivado de Anely com Natercinho. Petra afirma para Luigi que não matou Agatha. Silvério avisa a Antônio que a situação do cliente é complicada. Marino dá voz de prisão a Antônio e faz questão de algemar o produtor rural. Anely diz a Luana que desconfia de que Berenice tenha contado a Antônio sobre o paradeiro de Aline. Enzo confessa a Berenice que perdeu o interesse por ela. Caio observa Aline dormir.

Quinta-feira, 04 de janeiro

Antônio fica intimidado quando um dos presos o enfrenta na cela. Luana conta a Kelvin sobre a traição de Berenice. Aline pede a Ramiro para denunciar todos os crimes cometidos por Antônio. Luigi e Petra assinam o divórcio. Marino recebe uma ligação anônima, informando que a arma que matou Agatha está na casa de Gentil. Kelvin demite Berenice. Caio decide, com a ajuda de Rodrigo, convocar um jornalista para fazer uma matéria sobre os crimes de Antônio. Menah e Mara ficam noivas. Marino encontra uma arma na casa de Gentil, e avisa que terá que levar o pai de Jonatas para a delegacia.

Sexta-feira, 05 de janeiro

Gentil jura a Marino que não tem nada a ver com a morte de Agatha. Natércio abriga Berenice. Rodrigo apresenta o jornalista Ubaldo e o fotógrafo Leal para Caio e Aline. Vinícius diz a Iraê que deseja se casar com ela. Jurecê convida Andrade e Gladys para irem até a aldeia. Aline conta sua história para Ubaldo. Marino informa a Caio que recebeu uma ordem para tirar Antônio da cadeia. Antônio é agressivo com Ubaldo ao sair da cadeia, e o jornalista aproveita para postar o vídeo na internet. Petra avisa a Antônio que Ubaldo está fazendo uma matéria contra o pai para ser exibida na TV. Antônio encomenda o assassinato de Lucinda para se vingar de Marino.

Sábado, 06 de janeiro

A matéria contra Antônio é exibida na TV. Kelvin leva Ramiro para o Naitendei. Um grupo de apoiadores encerra a relação com Antônio e o Grupo La Selva. Antônio passa mal. Caio e Aline festejam a boa repercussão da matéria. Teresinha volta para o convento. Petra aconselha Luigi a impedir o casamento de Anely. O matador contratado por Antônio segue o carro de Marino e Lucinda. Anely se casa com Natercinho, e Petra consola Luigi. Lucinda é atingida pelo matador. Irene tenta convencer Antônio a voltar atrás na ordem dada para matarem Lucinda. O matador avisa a Antônio que o serviço foi feito.

Segunda-feira, 08 de janeiro

Antônio diz a Irene que não conseguiu cancelar o serviço com o matador. Anely pressente algo ruim. Marino sofre ao saber que Lucinda levou um tiro. Petra deduz que foi Antônio quem mandou atirar em Lucinda, e decide depor contra o pai. Angelina conta a Cristian que Lucinda está hospitalizada. Marino ameaça Antônio, mas Silva e Magalhães o desarmam. Uma médica comunica a Anely que o caso de Lucinda é grave. Caio convida Petra para ficar em sua casa. Luigi decide ficar com Irene e Antônio. Marino oferece um acordo a Ramiro, caso o capataz revele todos os crimes cometidos por Antônio.

Terça-feira, 09 de janeiro

Marino dá um tempo para Ramiro pensar se aceita o acordo. Anely pede ajuda a Luigi. Silva confirma que a arma que estava com Gentil é a mesma usada contra Agatha. Silva avisa a Marino que eles terão que prender Gentil. Silva dá voz de prisão a Gentil. Jonatas confessa a Graça que acha que Gentil pode ter matado Agatha. Caio estranha a reação de Petra ao contar à irmã que Gentil foi preso. Marino manda Silva investigar o veículo do matador. Ramiro aceita o acordo ofertado por Marino. Petra declara a Irene que viu a mãe matar Agatha.

Quarta-feira, 10 de janeiro

Irene se sente acuada diante da firmeza de Petra. O matador vende seu carro para Tadeu. Ramiro depõe na delegacia. Hélio assume interinamente o cargo de presidente da cooperativa até o retorno de Lucinda. Vinícius avisa a Iraê que recobrou a memória. Kelvin conta a Petra sobre todos os crimes cometidos por Irene e afirma que foi a mãe da agrônoma quem provocou a morte de Daniel. Irene e Antônio ficam assustados ao verem Vinícius entrando na audiência sobre as terras de Aline.

Quinta-feira, 11 de janeiro

Angelina passa para Marino o endereço da loja onde Irene costuma comprar suas joias. Antônio fica descontrolado com a confissão de Vinícius. Luigi é obrigado a contar o que viu na noite da morte de Agatha, depois que Anely não sustenta seu falso álibi. O joalheiro revela a Silva que a pulseira achada no local do crime de Agatha foi vendida para Irene. O Juiz dá ganho de causa a Aline. Jurecê tem uma visão e diz que a guerra de Aline ainda não terminou. Marino estranha quando Graça lhe conta que Irene esteve na casa de Gentil. Petra revela a Caio que foi Irene quem sabotou o carro e acabou ocasionando a morte de Daniel.

Sexta-feira, 12 de janeiro

Caio fica horrorizado com a revelação de Petra, que relata ainda todos os crimes da mãe. A médica avisa a Marino que, mesmo estando em coma, Lucinda será transferida para um quarto. Marino desconfia de que Irene tenha plantado a arma na casa de Gentil. Antônio fica em choque ao saber dos crimes de Irene contados por Caio e Petra. Antônio expulsa Irene e diz que não quer mais vê-la. Marino manda fazer um retrato falado do matador. Caio e Petra denunciam os crimes cometidos por Irene para a polícia. Luigi escuta Natercinho dizer a Anely que sente que a esposa gosta do italiano. Graça se depara com Irene abraçada a Danielzinho.

Sábado, 13 de janeiro

Graça se apavora com a insistência de Irene em levar Danielzinho. Marino liberta Gentil e explica que Irene plantou a arma do crime em sua casa. Jonatas ajuda a namorada a se livrar de Irene e aconselha Graça a ir para sua casa com o filho. Marino lembra a Silva e Magalhães que o médico legista detectou uma substância letal no corpo de Agatha. Luigi resolve deixar a casa de Antônio e voltar para a pousada. Petra pergunta a Hélio se o fato de Irene ter tirado a vida de Agatha os impedirá de ficarem juntos. Irene se disfarça com novas vestimentas e acessórios. Irene observa Vinícius e Iraê no rio.