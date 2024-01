Quem é João Pereira, novo affair de Mel Maia assumido no réveillon?

Mel Maia aproveitou o Réveillon para assumir um novo romance. A atriz, de 19 anos, se declarou para João Pereira no Instagram.

"Your love fixed me" ("Seu amor me curou" em tradução livre), Mel Maia

Quem é João Pereira

João Maria Pereira mora em Portugal e é surfista. O jovem, de 18 anos, costuma postar vídeos praticando no mar e já ganhou competições do esporte no país europeu.

O surfista foi campeão sub-18 de um aberto em Aveiro, uma cidade portuguesa. João também já surfou em um dos paraísos para os surfistas do mundo todo, a Indonésia.

Discreto nas redes sociais, possui pouco mais de 38 mil seguidores. Tímido, possui poucas postagens no Instagram.