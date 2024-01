Da disputa calma à acirrada: as porcentagens de voto dos campeões do BBB

Vinte e três participantes já levaram o prêmio milionário do BBB (Globo) para casa. Relembre a porcentagem de votos de cada campeão a seguir:

Amanda Meirelles (BBB 23)

BBB 23: Amanda saiu do programa com prêmio e carros Imagem: Reprodução/Globoplay

A médica levou para casa o maior prêmio da história do Big Brother Brasil, de R$ 2,88 milhões, após somar % dos votos.

Arthur Aguiar (BBB 22)

BBB 22: Arthur Aguiar comemora vitória no reality Imagem: Reprodução/Globoplay

A "padaria" conseguiu tornar Arthur Aguiar campeão, com 68,96% dos votos. Além disso, também entrou para a história do programa com a segunda maior votação, com mais de 751,3 milhões de votos.

Juliette (BBB 21)

Juliette venceu o BBB 21 Imagem: Reprodução/Globo

A "rainha dos cactos" levou a vitória, que já era esperada e sabida pelos fãs. Disputando o grande prêmio com Fiuk e Camilla de Lucas, somou 90,15% dos votos e teve a quarta maior votação do programa, com 633,2 milhões de votos.

Thelminha (BBB 20)

Thelma foi a campeã do BBB 20 Imagem: Reprodução/Globo

Ao lado das integrantes do Camarote Rafa Kalimann e Manu Gavassi, a sobrevivente do grupo Pipoca saiu vitoriosa do BBB 20. Ao todo, ela recebeu 44,1% dos votos.

Paula Von Sperling (BBB 19)

BBB 19: Paula abraça a mãe após vencer o programa Imagem: Reprodução/Globoplay

Apesar de acumular polêmicas no Big Brother Brasil, Paula Von Sperling foi a campeã de sua edição com 61,09% dos votos.

Confira os demais vitoriosos e suas porcentagens na votação final:

Gleici Damasceno (BBB 18): com direito à frase replicada da novela "O Outro Lado do Paraíso" (Globo) em sua volta de um Paredão Falso, Gleici chegou à final e foi campeã com 57,28% dos votos.

Emilly Araújo (BBB 17): a participante saiu vitoriosa de sua temporada, com 58% dos votos. Vivian ficou em segundo lugar por receber 41% dos votos.

Munik Nunes (BBB 16): a sister venceu com 6 de 6 pontos — nesta edição, a votação se dividiu por região do Brasil somada a um ponto de votos enviados por SMS e telefone.

Cézar Lima (BBB 15): o paranaense, que se destacou por ficar muito tempo no 'Tá com Nada' (atual Xepa do programa), conseguiu ter uma reviravolta e levar o prêmio para casa, com 65% dos votos.

Vanessa Mesquita (BBB 14): a ganhadora da temporada, que viveu um romance com Clara Aguilar no confinamento, obteve 53% dos votos.

Fernanda Keulla (BBB 13): a sister venceu a disputa contra o casal Nasser e Andressa, recebendo 62,79% dos votos.

Fael (BBB 12): o participante chamou a atenção por ter uma grande disparar entre sua adversária Fabiana, totalizando 92% dos votos.

Maria Melilo (BBB 11): a campeã somou 43% dos votos contra Wesley, que teve 31% dos votos.

Marcelo Dourado (BBB 10): o ex-lutador, que já havia disputado o prêmio na quarta edição, conseguiu o feito em sua segunda passagem, totalizando 60% dos votos.

Max Porto (BBB 9): o brother enfrentou a disputa mais acirrada da história do reality, vencendo com 34,85% dos votos. Priscila Pires e Francine Piaia, que ficaram no segundo e no terceiro lugar, receberam 34,61% e 30,54% dos votos, respectivamente.

Rafinha (BBB 8): o participante teve um embate acirrado com Gyselle, vencendo a edição com 50,15% dos votos, contra 49,85% dos votos dela.

Diego Alemão (BBB 7): o brother era o favorito na disputa contra Carol e Bruna e conquistou 91% dos votos.

Mara Viana (BBB 6): a participante concorreu com Mariana e Rafael, mas levou a melhor e ganhou o programa com 47% dos votos.

Jean Wyllys (BBB 5): o atual político travou uma batalha contra Grazi Massafera e saiu campeão da quinta temporada, com 55% dos votos, contra 40% de votos dela.

Cida dos Santos (BBB 4): a sister, que enfrentou apenas um Paredão em sua trajetória, saiu vitoriosa em uma disputa contra Thiago, somando 69% dos votos.

Dhomini Ferreira (BBB 3): vencedor de sua edição, o affair de Sabrina Sato travou uma disputa acirrada com Elane. Enquanto contou com 51% dos votos, a sister obteve 49% dos votos.

Rodrigo Cowboy (BBB 2): o campeão contabilizou 65% dos votos, contra Manuela, que teve 35% dos votos.

Kleber Bambam (BBB 1): o brother venceu a primeira edição do reality show com 68% dos votos e voltou para a competição em 2013, mas acabou desistindo do game.