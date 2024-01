Casa flutuante ou no topo da árvore: 10 acomodações inusitadas no Brasil

Buscando um destino diferente aqui no Brasil para conhecer neste verão? Pois o país tem diversas opções de hospedagens, digamos, peculiares, fora do padrão. Seja um lugar para o hóspede se divertir sem roupas, seja se hospedar em uma embarcação atracada... em terra!

Nossa selecionou 10 acomodações insólitas espalhadas pelo Brasil —algumas temáticas, outras com um passado fascinante. Sobre a água ou terra, esses locais oferecem mais que uma estadia, eles possibilitam uma experiência única.

Cobertura de Vinicius de Moraes

Imagem: Divulgação

A cobertura de um pequeno edifício construído em 1967 na praia de Ipanema possui um passado ilustre. Durante um período, foi o lar do compositor e poeta Vinicius de Moraes (1913-1980), e logo depois de seu filho Pedro de Moraes (1942-2022) com a esposa, a atriz Vera Valdez (primeira modelo brasileira da grife Chanel, nos anos 1950).

O espaçoso apartamento, a uma quadra da praia, foi dividido em dois, com entradas separadas, podendo acomodar até seis pessoas em cada parte. Um deles possui terraço gramado com bar, sauna seca e chuveiro externo.

Diária: A partir de R$ 900 (com terraço)

Perfil: Todos

Atrativos: a uma quadra da praia que inspirou a canção Garota de Ipanema, e a poucos passos de alguns teatros e toda efervescência que o bairro oferece.

Sobre as águas em Angra dos Reis

Imagem: Divulgação

Aberta há poucos meses, a casa flutuante localizada em Ilha Grande (RJ) impressiona pelo visual. Com capacidade para quatro hóspedes, a casa tem jacuzzi, TV, internet, ar-condicionado, uma cozinha completa para o preparo das refeições e outras comodidades.

A casa sobre a água tem no meio de sua sala um pequeno piso transparente, para ver a vida marinha.

O acesso à hospedagem é somente por embarcação, na praia do Matariz, na costa noroeste.

Diária: A partir de R$ 2.500

Perfil: Casais

Atrativos: O deque superior tem 63 m² de grama sintética com espreguiçadeiras, ideal para banhos de sol ou admirar a lua. Além disso, o proprietário disponibiliza máscaras de mergulho (snorkel) para os mais aventureiros.

Sem roupas no nordeste

Imagem: Divulgação

O casal carioca Jefferson Lima e Thyago Barbosa trocou há poucos meses um Airbnb naturista na zona oeste do Rio de Janeiro por uma pousada com a mesma filosofia em Carapibus, na Paraíba. Situado a 8 km da famosa praia naturista de Tambaba, o local acomoda até 24 pessoas nas nove suítes.

A nudez é bem-vinda em todos os espaços, e os anfitriões garantem ser a única acomodação essencialmente naturista da região em que todas as orientações sexuais são aceitas.

Diária: a partir de R$ 300 em quarto duplo --cama extra acrescenta R$ 100

Perfil: Família, grupo de amigos etc.

Atrativos: piscina, área de churrasqueira e pomar.

No topo das árvores em Goiás

Imagem: Divulgação

Considerada a casa na árvore mais alta do Brasil, a acomodação está a 25 metros do solo, em Alto Paraíso de Goiás.

O espaço oferece uma conexão com a natureza, principalmente para aqueles que apreciam sustentabilidade, meditação e alimentação vegana.

São duas casas na árvore —ambas construídas com materiais recicláveis. O acesso ao alojamento é somente de carro, a uma curta distância de 30 minutos de Alto Paraíso.

Diária: A partir de R$ 690

Perfil: Casais, famílias, amigos e viajantes solo que apreciam o turismo de experiência

Atrativos: piscina de água natural da nascente, sauna finlandesa, trilhas guiadas, escalada, aulas de ioga, massagens, visita a um santuário de animais silvestres etc.

Trailer vintage na Chapada dos Veadeiros

Imagem: Divulgação

Para aqueles que curtem estadias singulares, são três trailers da década de 1980, reformados e inseridos na paisagem magnifica da Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Dois 'veículos' acomodam duas pessoas e um maior três, mas todos são confortáveis, espaçosos e dispõem de praticamente tudo o que uma casa oferece —e até mais, pois contam com hidromassagem externa, com vista para a natureza.

Diária: a partir de R$ 600 casal (mínimo de duas noites)

Perfil: casais (não aceitam crianças)

Atrativos: Os trailers estão localizados na entrada da trilha para o Mirante da Janela, e a cerca de 3 km da portaria do parque nacional. O café da manhã é servido em uma cesta de piquenique e está incluso na diária. O famoso parque tem centenas de cachoeiras, trilhas, paredões rochosos, cuja ideia é se conectar com a natureza, por isso esqueça o Wi-Fi.

Hostel fora da caixa em Ilha Bela

Imagem: Divulgação

Localizado a poucos passos do centro histórico da belíssima Ilha Bela, o hostel integrado à natureza pode ser considerado o mais inusitado da lista pela diversidade de alojamentos que proporcionam uma experiência memorável aos viajantes.

Além dos quartos coletivos e privativos tradicionais, existem alguns outros bastante incomuns:

cabanas circulares (comuns na Ásia Central);

um veleiro 'encalhado' na mata, onde a cabine foi restaurada para se tornar um quarto;

cabanas feitas de madeira e piaçava;

um ônibus colorido (quase psicodélico) de 1977, ideal para casais, mas com capacidade para até quatro pessoas;

e até uma réplica de um farol com vista para o mar.

Cercado pela mata atlântica, o hostel com 8 mil m² pode acomodar até 100 hóspedes.

Diária: a partir de R$ 390 (veleiro), R$ 650 ônibus e R$ 590 (farol)

Perfil: todos os públicos, inclusive viajantes solo

Atrativos: piscina, bar na floresta, eventos diversos, salão de jogos, drinque autorais etc.

Kombi room em Macaé

Imagem: Divulgação

A 2 km do alternativo Arraial do Sana está fixado um hostel que reúne a conexão com a natureza e a proximidade com a 'vila', onde visitantes e moradores curtem os eventos musicais.

O alojamento possui dormitórios privativos, compartilhados, e acampamento, mas também conta com opções atípicas, como as cabanas na floresta e até mesmo uma kombi adaptada para estadia.

Todos os ambientes têm vista para as montanhas e está perto de várias cachoeiras —e no próprio hostel tem uma piscina de água natural com borda infinita. E se tem natureza, tem animais, como cães, gatos, galinhas e também 'moradores' da região como os sapos.

Diária: a partir de R$ 100 na kombi e R$ 120 na cabana florestal, nas outras acomodações o valor é mais em conta

Perfil: Todos, mas menores de 16 não são aceitos

Atrativos: piscina natural, trilhas, cama elástica, bar na mata, música ao vivo, boia cross (fora da propriedade, em uma cachoeira) etc.

Palácio de chocolate no Sul

Imagem: Divulgação

Trata-se do primeiro hotel temático do Brasil onde tudo remete ao chocolate. Algumas suítes são inclusive decoradas com as cores e formatos da saborosa guloseima. O café da manhã não poderia fugir da proposta, com doces contendo cacau.

O hotel localizado no centro de Gramado, (RS) oferece também um spa para os adultos com tratamentos faciais e corporais —à base de chocolate, claro.

Diária: a partir de R$ 666 para o casal em suíte temática

Perfil: Famílias com crianças

Atrativos: oficina de criação de chocolate, piscinas aquecidas, espaços recreativos para crianças, etc.

Cruzeiro de luxo no rio Amazonas

Imagem: Divulgação

A experiência de navegar pela floresta amazônica soa espetacular, porém disponível ainda para poucos.

A embarcação sustentável, de três andares, leva até 18 passageiros para conhecer a fauna e flora da maior floresta tropical do mundo. As acomodações esbanjam conforto, com oito suítes espaçosas, sendo seis delas com janelas panorâmicas (do chão ao teto) para observar a paisagem.

A gastronomia é internacional, mas com um toque regional, para agradar a todos os paladares. São cinco modalidades diferentes de cruzeiros, onde cada uma possui uma duração e roteiro diferenciado, mas variando entre 1 e 5 noites, além de uma opção personalizada.

Valor: a partir de R$ 11.900 por pessoa em cabine dupla por 3 noites.

Perfil: Família com crianças, grupo de amigos, casais, viajantes solo etc.

Atrativos: O deque superior tem duas jacuzzis grandes, bar, sala de estar, lounge, além disso, o cruzeiro inclui visita a comunidades indígenas, observação de pássaros, safári fotográfico, passeios terrestres, pensão completa etc.

Cabana de vidro na árvore

Imagem: Divulgação

Uma casa totalmente de vidro, sem paredes, com um banheiro estilo vitrine, mas com cortinas para garantir a privacidade. Instalada em Itatiba (SP), a cabana para duas pessoas e um pet é ideal para quem busca sossego, ar puro e distância da agitação das grandes metrópoles.

O café da manhã é servido em uma cesta de piquenique de sexta a domingo ou a partir de duas diárias. Som alto e crianças são proibidos.

Diária: a partir de R$ 600

Perfil: casais

Atrativos: stand-up paddle, caiaque, tirolesa e uma plataforma navegável no lago, além de churrasqueiras.

Obs: Os valores mencionados são referentes a estadia durante a semana em janeiro (exceto o cruzeiro amazônico, cuja temporada inicia em fevereiro), e podem sofrer alterações conforme a data, período, fim de semana ou feriado.

