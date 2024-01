Paulinha Leite diz que faturou mais de R$ 1 milhão na Mega da Virada

Paulinha Leite, 36, contou que faturou mais de R$ 1 milhão em apostas na Mega da Virada, que aconteceu na noite do último domingo (31).

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, a ex-BBB contou que acertou 11 apostas na quina, com o prêmio R$ 70.083,58 para cada. "Nosso grupo da aposta máxima ganhou mais de R$ 1 milhão. Acertamos cinco números que deu a quina e o único que faltou foi o 56 e estava lá o 57"

A empresária deu detalhes de como ocorreu a aposta. "Totalizando até agora, que eu tenho certeza porque eu vi os bilhetes, a gente fez no total de 11 quinas, isso só no bolão site e Telegram. Gente, é muito jogo."

O sorteio da Mega da Virada 2023 foi realizado no domingo (31), em São Paulo, e o concurso especial pagou o maior valor da história: R$ 589 milhões. As dezenas foram: 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56.

Apostadores reclamam

Nos comentários, apostadores reclamaram da instabilidade do site. "Esse site é uma furada, até agora sem entender gastei R$ 300 nessa merd*, vai saber se não alteraram algo e fora que a minha senha foi alterada e esse único site que não dá para entrar. Vai saber se não alteraram alguma coisa. Pura furada", disse um. "Site não tá permitindo acesso. Só dá senha incorreta", reclamou outro. "Tá na hora de fazer um sistema decente né? Grupo de Telegram que ninguém responde, site que só aceita pagamento via Pix. Real quero ver evidência de pessoas que ganharam", disse um terceiro.

Paulinha, então, explicou como as apostas são pagas. "Vocês não precisam redefinir a senha de vocês, a senha não está inválida. O site está sobrecarregado, todo mundo quer entrar ao mesmo tempo, e temos travas de segurança no nosso site. Não se preocupem, prezamos pela transparência. Não tem problema nenhum, é só uma sobrecarga no sistema."

Eu sei que existem muitos golpes pela internet, sei que tem muita gente nova por aqui, mas estamos há três anos no mercado e a coisa que eu mais prezo aqui na Unindo Sonhos é a transparência, Paulinha Leite

Sorte ou estratégia?

Conhecida por ser uma pessoa de sorte e já ter ganhado mais de 60 vezes em apostas na loteria, a ex-BBB Paulinha Leite é dona de uma empresa especializada em realizar bolões em que promete facilitar a vida dos clientes a alcançar prêmios nas loterias brasileiras.

A Unindo Sonhos existe a aproximadamente três anos, segundo descrição da empresa em seu site e diz que mais de 28,2 milhões já foram pagos a apostadores desde a sua criação.

Como funciona