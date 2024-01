Mel Maia beija novo affair na virada do ano: 'Seu amor me consertou'

Mel Maia aproveitou o Réveillon para assumir um novo romance. A atriz, de 19 anos, se declarou para João Pereira no Instagram.

"Your love fixed me" ("Seu amor me consertou"), escreveu ela na rede social, posando para fotos ao lado do rapaz. Os dois ainda apareceram trocando um beijo logo depois da virada do ano, com ele dando champagne na boca da atriz.

João Maria Pereira mora em Portugal e é surfista. O jovem, de 18 anos, costuma postar vídeos praticando no mar e já ganhou competições do esporte no país europeu.