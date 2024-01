Marlene Mattos é internada e passa por exames

Marlene Mattos passou por um susto nas vésperas do novo ano. A diretora foi internada no sábado, 30, por conta de uma indisposição intestinal. A notícia foi dada pela própria via Instagram. "Ontem tive uma indisposição intestinal que me obrigou a ir ao hospital. Estou internada para exames que vão revelar a causa dessa indisposição. Estou tranquila, vai ficar tudo bem", escreveu, afirmando que estava na companhia de familiares e amigos.

A diretora recebeu o apoio de seguidores. Astrid Fontenelle e Adriana Bombom desejaram melhoras. O jornalista Felipeh Campos escreveu: "eita mulher de ferro! 2024 precisa de vc com muita saúde e força, e terá!!, estou muito feliz por tudo o que está rondando sua vida, isso não é nada diante tudo que está pra chegar!", escreveu. Marlene Mattos assinou em 2023 com a Rede TV!.