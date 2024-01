Ludmilla escapa de invasor de palco em show no réveillon de Copacabana

A cantora Ludmilla teve muito jogo de cintura ao escapar de um homem que invadiu o palco que ela se apresenta na noite deste domingo, 31, pouco antes da passagem de ano, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Diante de um público de dois milhões de pessoas, de acordo com dados divulgados pela Prefeitura do Rio de Janeiro, a cantora, a certa altura de apresentação, teve que driblar um homem que entrou por uma das laterais do palco. Tudo durou cerca de 15 segundos.

Rapidamente, Ludmilla correu para a lateral oposta, dando uma volta no praticável onde estavam seus músicos. Os seguranças logo foram atrás do homem. Até a publicação desta matéria não havia informações sobre quem seria o invasor.

O show de Ludmilla estava sendo transmitido pela TV Globo. E a invasão, apesar de ser um momento que pode representar um perigo para o artista, ganhou comentários bem-humorados pelo fato da cantora voltar ao palco a tempo de cantar o refrão da música Socadona.