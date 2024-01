José Roberto Burnier sofre infarto e é submetido a cateterismo: 'Internado'

De Splash, no Rio

O jornalista José Roberto Burnier, 63, sofreu um infarto na sexta-feira (29) e foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para a cuidados médicos. A informação foi confirmada pela unidade de saúde a Splash.

O que aconteceu

Jornalista foi submetido a um cateterismo cardíaco, "que detectou oclusão da coronária descendente anterior, sendo realizado angioplastia desta artéria com implante de stent", informou nota do hospital enviada a Splash.

Procedimento ocorreu com sucesso. O jornalista "encontra-se estável" e segue internado na Unidade Coronária do hospital aos cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho.

Burnier apresentou o SP2 na sexta-feira e logo após encerrar a apresentação, foi para o hospital. Ele apresentou o telejornal noturno e a versão vespertina — SP1 — nos dias 27, 28 e 29.

Não há previsão para o retorno do jornalista ao trabalho. Ele foi substituído pela repórter Ana Paula Campos no plantão de Ano Novo nos dias seguintes.

Splash fez contato com a assessoria da Globo para saber mais informações, mas ainda não obteve retorno.