Já transou em 2024? Veja 7 dicas, de oral à 'bezerrinha', pra animar o sexo

Transar nas primeiras horas do ano provavelmente está na frente de muito hábito como pular as sete ondas no Réveillon. Mas se não foi possível transar até o dia de hoje, relaxa que ainda dá tempo para começar o ano de forma apimentada.

E para ajudar, listamos sete dicas de sexo dadas por leitoras da Universa para, no momento em que você achar oportuno, ter, enfim, uma boa entrada. A psicóloga e sexóloga Carla Cecarello, do canal de Youtube Sexualidade e Você, comenta cada uma delas.

Encaixada ou sentada no colo

Nesta posição, uma das companhias fica sentada na ponta da cama ou sofá, por exemplo, com os pés no chão, enquanto a outra se senta sobre suas pernas, controlando os movimentos. Há condição de abraçar o parceiro no momento da penetração. "É como se os púbis se beijassem, porque eles se encostam bem, e as pernas ficam bem relaxadas".

Sexo de ladinho

Enquanto há a penetração, dá para estimular outras partes do corpo com as mãos, ensina Carla. "É uma posição bem gratificante, além de ser confortável", avisa.

Ficar por cima

No sexo hétero, muitos homens também preferem essa posição, já que é a mulher quem controla o movimento, enquanto ele fica relaxado. "O homem pode ainda estimular os seios e clitóris dela", indica Carla.

Posição de quatro

De longe foi a posição mais indicada pelas leitoras: ela permite a penetração bem mais direta, estimulando o ponto G. "Algumas mulheres gostam porque se sentem muito soltas sexualmente. Outras não, porque se sentem subjugadas, mas ela pode controlar os movimentos de vai e vem, enquanto o homem tem um visual excitante", afirma Carla.

Sexo oral

"Seria importante que o homem ficasse com a língua rígida, formando uma ponta — isso vai vascularizar toda a região — e fazer movimentos regulares em torno do clitóris para estimular toda a região. Só depois que a mulher tiver bastante sensibilidade, introduzir o dedo na vagina", ensina Carla.

Sexo em pé em lugares pouco convencionais

É uma posição mais excitante para o homem e não oferece muito conforto e equilíbrio para a mulher, salienta Carla. Mas, para quem quiser arriscar, Carla indica: "para atingir o orgasmo, a mulher pode estimular o clitóris durante a penetração".

'A bezerrinha'

Aqui, não se trata de uma posição, mas uma dica para apimentar mais o sexo: na hora que você ou o parceiro estiver gozando, aperte o pênis com a musculatura da vagina. Essas contrações vão potencializar o tesão. "É o mesmo movimento que se faz quando segura o xixi", ensina Carla.

*Com matéria publicada em 03/01/2019