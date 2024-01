Ivete Sangalo comenta suposto flerte entre Anitta e prefeito de Salvador

Ivete Sangalo, 51, comentou a troca de interações entre Anitta, 30, e o prefeito de Salvador, Bruno Reis, 46, durante o Festival Virada Salvador, na Bahia.

O que aconteceu

A cantora, que foi responsável pela contagem regressiva da virada do ano em Salvador, comentou o flerte entre o prefeito e a artista que também se apresentou no local. "Ele disse que está namorando Anitta, é isso mesmo? Olha eu querendo aumentar a fofoca."

Ivete continuou falando sobre uma possível relação entre Bruno Reis e Anitta. "Ele não está namorando Anitta não. Pegou não, pegou não, mas é bom que faz uma graça com o prefeito, né? Ele é todo gatinho. Tá jogando capoeira e tá todo gatinho"

Ela ainda citou a esposa do prefeito, Rebeca Cardoso, que não gostou da interação entre o marido e a cantora. "Abre teu olho, Bruno Reis. Já deletaram as suas fotos, viu? Estou acompanhando as fofocas, adoro"

Flerte entre prefeito e Anitta

Durante o encontro, Bruno Reis contou para Anitta que a "cantada" feita por ela no Carnaval 2023 foi a "resenha do carnaval". Na ocasião, a cantora chamou o prefeito de "delícia" durante sua passagem no circuito Barra-Ondina.

"É que eu vou passando e vou brincando, né? Vou brincando na avenida. Meu Deus do céu, gente. Olha, esse ano eu vou ficar quietinha", respondeu Anitta.

O prefeito brincou e respondeu o flerte de Anitta. "Não, pelo contrário, deixa o coração falar... O que der na cabeça. Aqui é a terra que não tem censura"

Reação da esposa

Rebeca Cardoso comentou a interação em suas redes sociais, mas apagou os posts logo em seguida. "Nesse vídeo, há algumas horas atrás, ele se refere à esposa dele. Nesse [em que o prefeito aparece ao lado de Anitta], ele está flertando com outra mulher. Não fui à festa hoje porque meu filho está doente"