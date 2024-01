Iron, AC/DC... Metal mantém força na agenda de shows internacionais de 2024

Os fãs de metal terão mais um bom ano para comemorar. Três das maiores bandas do gênero já têm passagem pelo Brasil acertada e ao menos um festival dedicado a esse tipo de música será realizado em 2024. Iron Maiden, AC/DC e Metallica vêm aí, e a segunda edição brasileira do festival alemão Summer Breeze vai reunir mais de 40 bandas pesadonas, durante três dias, em abril. Ao mesmo tempo, o Sepultura roda o país com turnê de despedida.

O Iron Maiden já marcou as datas. Nos dias 6 e 7 dezembro a banda toca no Allianz Parque, em São Paulo. A previsão é que o Metallica chegue também no final do ano, mas antes do Maiden. Já o AC/DC abre a série dos três grandes shows em datas que serão definidas para o período setembro/outubro.

As três bandas tocaram no Power Trip, festival norte-americano dos mesmos criadores do Coachella, realizado em outubro de 2023, que reuniu seis dos maiores nomes do metal em atividade. Os outros três foram Guns N' Roses, Tool e Judas Priest. Este último entrou no lugar de Ozzy Osbourne, impossibilitado de participar por questões de saúde.

Orquestra Sinfônica Brasileira toca ao lado de Sepultura no Rock in Rio 2022 Imagem: Zô Guimarães/UOL

Não tão gigantes no gênero, mas igualmente respeitáveis, Anthrax, Mercyful Fate, Sebastian Bach, Mr. Big e Epica estão no line up do Summer Breeze. Com programação dividida entre os dias 26, 27 e 28 de abril, o festival alemão promete conforto e melhorias frente à edição deste ano, que por sua vez já foi tranquila, porém com reclamações de som muito alto vindas de vizinhos do Memorial da América Latina, onde o evento foi realizado. O local foi mantido em 2024.

O adeus do Sepultura acontece no momento em que a banda completa 40 anos. Denominada Celebrating Life Through Death, a turnê de despedida começa no dia 1° de março em Belo Horizonte, cidade onde o grupo surgiu. Segue depois para mais seis cidades, ainda em março, e passa por São Paulo em setembro, com show no Espaço Unimed.

Nomes virão para tocar no Carioca Club e Fabrique, casas que costumam receber várias atrações de metal todo ano. A programação já começa em janeiro, com a turnê do Apocalyptica. No mesmo mês começa a nova temporada de Slash no país.

O metal tem se posicionado como o gênero mais constante na agenda de shows internacionais do Brasil. Por conta disso, são inúmeras as negociações acontecendo a todo momento com bandas de todos os estilos e "tamanhos"; e difícil prever quantos mais virão em 2024. Mas as grandes expectativas giram em torno da realização - ou não - de novas edições do Monsters of Rock e do Knotfest. O primeiro não tem periodicidade, é realizado ocasionalmente. O outro rolou em 2022, mas foi cancelado em 2023.