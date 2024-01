De Kayky Brito a Taylor Swift: quem são famosos mais pesquisados em 2023?

Google divulgou a lista dos famosos mais pesquisados em 2023.

Confira a lista

Kayky Brito. Ator sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado no dia 2 de setembro. Ele estava em um quiosque na Barra da Tijuca, quando atravessou a rua foi atingido por um carro.

Larissa Manoela. Atriz expôs briga judicial com os pais, que tinham controle sobre sua vida financeira, e disse que abriu mão de R$ 18 milhões para romper com a família, em entrevista ao Fantástico.

Ana Hickmann. Apresentadora acusou o marido, Alexandre Correia, de violência doméstica. Em entrevista ao Domingo Espetacular (Record), ela também revelou que o empresário está sendo investigado por fraude, desvio e falsidade ideológica.

Daniel Alves. Atleta está preso preventivamente desde o dia 20 de janeiro, acusado de estupro. Ele teria violentado sexualmente uma mulher de 23 anos, numa boate de Barcelona, em dezembro do ano passado.

Sidney Sampaio. Ator caiu da janela de um quarto de hotel no Rio, no dia 4 de agosto. Vizinhos escutaram os gritos e começaram a conversar com o artista, até que ele se jogou pela janela.

Faustão. Apresentador foi internado com insuficiência cardíaca e foi considerado prioridade na lista de transplantes em agosto. Dias depois, recebeu um novo coração.

Jeremy Renner. Ator sofreu fratura em mais de 30 ossos por um acidente com uma máquina de limpar neve no Ano Novo.

Bruno Mars. Cantor se apresentou no The Town, em São Paulo, e fez sucesso ao postar vídeos turistando pela cidade em setembro.

Dalai Lama. Líder espiritual pediu que um menino chupasse sua língua durante um evento público. O budista se desculpou após a repercussão do caso.

Taylor Swift. Cantora realizou a turnê milionária The Eras e movimentou economias ao redor do mundo. Em novembro, veio ao Brasil e se apresentou no Rio de Janeiro e em São Paulo.