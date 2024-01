No Japão, ex-Pânico narra tensão ao sentir terremoto no banho: 'Apavorado'

O humorista Guilherme Santana, ex-Pânico e Escolinha do Professor Raimundo, descreveu os momentos de tensão durante terremoto no Japão.

O que aconteceu?

Gui Santana, que está no país asiático para uma série de shows, disse estar "apavorado" ao presenciar um terremoto pela primeira vez. "Tô apavorado... Achei que fosse um trem passando aqui do lado [do meu hotel], mas era terremoto."

O humorista tomava banho quando "começou a balançar o prédio todo" por volta das 4 da tarde do primeiro dia do ano. Saiu do chuveiro e foi até a janela, quando acreditou ter sido apenas a passagem de um trem. Na sequência, desceu para saguão do hotel e foi informado de que se tratava de um terremoto.

Ele teve o apoio de uma família brasileira para entender o que estava acontecendo, incluindo alerta de tsunami para algumas regiões do país. "TV japonesa falando de terremoto e alerta de tsunami. Onda de 5 metros em outra região. Essa região onde estou, Handa, é perigoso de chegar o tsunami."

Ele sintetizou o que sentiu durante os tremores em áudio enviado à rádio Massa FM, na qual apresenta um programa diário ao meio-dia