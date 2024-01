De Teresina a Ouro Preto: 8 destinos nacionais que são tendência para 2024

Não precisa sair do Brasil para aproveitar as férias do jeito que você mais curte. Grandes centros urbanos com vida noturna agitada, praias tranquilas e rodeadas por natureza ou cidades do interior com turismo de aventura e até mesmo tours gastronômicos estão entre as muitas opções nacionais.

Baseado nessa variedade, o Booking.com fez um levantamento de dados* e aponta os destinos tendência nacionais para o próximo ano, ou seja, aqueles que registraram um maior crescimento anual no número de reservas.

Olímpia, São Paulo

O parque Thermas dos Laranjais, em Olímpia Imagem: Divulgação

No interior paulista, Olímpia é um destino com ótima estrutura turística, famoso pelas águas termais e parques aquáticos.

Ali, há atrações para toda a família, como as piscinas com ondas, passeios de boia pelo rio e os toboáguas radicais, e até mesmo uma praia artificial - o que é perfeito para 41%** dos brasileiros que querem passar as férias em um destino perto da água.

Há também atrações como museus e festivais culturais para adicionar ao roteiro.

Foz do Iguaçu, Paraná

Cataratas do Iguaçu Imagem: Getty Images/iStockphoto

O Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas do Iguaçu e é considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco e uma das sete maravilhas naturais do mundo, atrai pessoas de todas as partes do país e impressiona pela potência das águas, ideal para 86%** dos turistas do país que dizem que estar perto da água traz uma sensação imediata de relaxamento.

E há ainda várias outras atrações no destino, como um parque focado na preservação de aves, tours de barco pelas cataratas ou mesmo um Passeio pela Usina Hidrelétrica de Itaipu.

Petrópolis, Rio de Janeiro

Museu Imperial de Petrópolis Imagem: Divulgação

Petrópolis é uma cidade marcada pela herança imperial, com vários atrativos históricos como o Museu Imperial, que abriga centenas de milhares de itens relacionados ao império brasileiro, e a Casa da Princesa Isabel, que foi comprada por ela na segunda metade do século 19 para servir de residência quando estava na cidade.

Além do circuito histórico, é possível conhecer as cervejarias locais e saber mais sobre o processo de produção da bebida, explorar as trilhas e natureza da região serrana do Rio de Janeiro ou mesmo aproveitar para fazer compras na conhecida Rua Teresa, que conta com cerca de mil lojas de roupas e acessórios.

Outra boa opção de passeio é o Palácio Quitandinha, que promove uma agenda cultural com exposições, shows musicais e espetáculos.

Poços de Caldas, Minas Gerais

Cachoeira Véu das Noivas em Poços de Caldas (MG) Imagem: Acervo Secretaria Municipal de Turismo

Com foco em turismo rural, é possível explorar fazendas da região e se deliciar com produtos típicos como os pães, café, doces artesanais, queijos, cachaças e azeites.

Além de provar os quitutes, é uma ótima forma de aprender mais sobre seu processo de produção, e os passeios são uma boa pedida para três em cada quatro (74%**) brasileiros que querem experimentar culinárias locais durante as férias.

Em Poços de Caldas também é possível visitar monumentos conhecidos, como o Cristo Redentor da cidade - que pode ser acessado via teleférico -, se divertir em um parque temático ou em atrações ao ar livre, como trilhas e cachoeiras, tomar banho em águas termais, além de conhecer o curioso relógio feito de flores e visitar seus parques e praças.

Brasília, Distrito Federal

Na Praça dos Três Poderes, como o nome diz, estão os edifícios dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário Imagem: Bruno Pinheiro/Setur-DF

Cidade planejada em formato de avião e capital do país, Brasília tem muito a oferecer quando o assunto é arquitetura, com diversas obras do arquiteto Oscar Niemeyer, como os belos edifícios do Congresso Nacional, o Palácio da Alvorada e a Catedral Metropolitana.

Outros pontos de interesse na cidade são o Parque da Cidade, para quem quer aproveitar atividades e esportes ao ar livre; o Lago Paranoá, que reúne boas opções de restaurantes e bares; e o Jardim Botânico de Brasília, com seus jardins e coleções de flores.

Teresina, Piauí

Teresina Imagem: Getty Images

Apesar de não estar localizada no litoral brasileiro, há dois rios que cortam a cidade de Teresina, capital do Piauí: Poti e Parnaíba. Inclusive, é no Parque Ambiental do Encontro dos Rios que eles se encontram, e é um ótimo lugar para visitar durante as férias.

Teresina é também uma cidade bem arborizada, então vale curtir as áreas verdes da região e atividades ao ar livre, como fazer trilhas e visitar mirantes. Outra boa pedida é conferir os artesanatos locais, como as tradicionais peças de cerâmica, ou visitar os museus e casas de cultura, com exposições de artefatos pré-históricos, obras de arte e mobília de outros séculos.

Entre os pontos turísticos conhecidos e que valem a visita estão o Palácio de Karnak, Igreja São Benedito e o Mirante da Ponte Estaiada.

Ouro Preto, Minas Gerais

Ouro Preto Imagem: Getty Images/iStockphoto

Para quem gosta de destinos culturais e históricos, Ouro Preto é o destino perfeito, dado que reúne edifícios e monumentos bem preservados, como as muitas igrejas barrocas centenárias, com os desenhos e obras do escultor e arquiteto Aleijadinho.

Outros pontos importantes para incluir no roteiro são os museus da popular Praça Tiradentes e outros centros culturais, onde é possível entender melhor sobre a história da região e da Inconfidência Mineira, por meio de obras de arte, peças de roupa, documentos e objetos.

O destino também oferece passeios interessantes, como visitas a antigas minas de ouro e pedras preciosas, ideal para entender como a atividade se desenvolveu por ali com a ajuda de um guia.

Blumenau, Santa Catarina

Blumenau Imagem: Getty Images

Famosa pelos tradicionais eventos e festas relacionados à cerveja, e pelos edifícios inspirados na arquitetura típica da Alemanha, na cidade é quase obrigatório visitar atrações relacionadas à bebida, como um museu sobre sua história e fabricação, além de degustar alguns rótulos locais.

Inclusive, conhecer a cidade durante a Oktoberfest, famoso festival alemão regado à cerveja, é uma boa ideia para os 38%** de viajantes brasileiros que querem aproveitar as férias para superar um ex.

Mas Blumenau também oferece outros tipos de atrativos. Por exemplo, turistas gostam de passear pela rua XV de novembro, onde há um relógio de flores, alguns pontos importantes - como a Catedral São Paulo Apóstolo e a prefeitura -, além de lojas e restaurantes.

*Os destinos tinham que estar entre os 1.000 mais reservados por brasileiros na Booking.com entre 1º de agosto de 2022 e 31 de julho de 2023. A lista resultante foi ordenada por aumento anual, com uma leve curadoria dos destinos para garantir a distribuição geográfica.

**A pesquisa Previsões de Viagem para 2024 foi encomendada pela Booking.com e realizada com um grupo de adultos que planeja viajar a lazer ou a negócios nos próximos 12 a 24 meses. No total, 27.730 pessoas em 33 países e territórios participaram da pesquisa. As pessoas entrevistadas responderam a uma pesquisa on-line em julho de 2023.