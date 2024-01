'Não sou Professor': destaque de 'Berlim' nega cópia de 'La Casa de Papel'

Tristán Ulloa é um dos destaques de "Berlim", spin-off de "La Casa de Papel" lançado na última sexta-feira (29). Intérprete de Damián, ele rebateu comparações com Professor (Álvaro Morte), personagem da série original.

O que disse ator de 'Berlim'

Ator espanhol comentou sobre personagem. "O primeiro grande desafio foi me libertar desse fardo de todo mundo falar comigo sobre o Professor. 'Você vai ser o novo Professor'. Não, eu não sou Professor. É um personagem brilhante e intocável", disse em declaração à Netflix compartilhada com Splash.

Damián é responsável por planejar roubo em "Berlim". Em parceria com o protagonista interpretado por Pedro Alonso, ele elabora e detalha o crime executado com o auxílio do quarteto Cameron (Begoña Vargas), Roi (Julio Peña), Keyla (Michelle Jenner) e Bruce (Joel Sánchez).

Tristán parabenizou Álvaro Morte. "Fez um trabalho magistral. Tive que parabenizá-lo, tiro o chapéu. Um personagem tão carismático, maravilhoso e autêntico, e embora seja verdade que possa haver alguns paralelos a serem traçados, realmente acho que Damián é outra coisa."

Intérprete de Damián explica diferenças. "A origem do assalto, a relação com Berlim, as paixões e os medos são diferentes. A idiossincrasia dos personagens é diferente e os atores são diferentes. Mas a verdade é que havia um peso para carregar ali, já que 'La Casa de Papel' é um fenômeno global."

Professor se entrega em cena da parte 2 da quinta e última temporada de 'La Casa de Papel' Imagem: Tamara Arranz/Netflix

Projeto exigiu concentração de Tristán. "Você não pode ficar paralisado pelo medo, precisa perder um pouco dessa reverência para focar no trabalho. Você precisa encarar a câmera, os personagens e a história. É o que importa. Mas nunca falamos sobre esse peso", concluiu.

Professor/Sergio Marquina é irmão de Berlim/Andrés de Fonollosa na série original. O personagem é o responsável por planejar o roubo à Casa Nacional da Moeda da Espanha na primeira temporada de "La Casa de Papel" — "Berlim" mostra o passado do personagem que morreu este assalto.