Com um flor na orelha, Milton Nascimento grava mensagem de Feliz Ano Novo para os fãs

O cantor e compositor Milton Nascimento, 81 anos, está há mais de um ano aposentado dos palcos. Entretanto, ele jamais esteve afastado de seus fãs, com os quais costuma se comunicar pelas redes sociais, seja mandando recados ou mostrando parte de sua nova rotina.

Na manhã desta segunda-feira, 1º, Milton postou uma mensagem para seus seguidores no Instagram. Com uma flor roxa na orelha, e com seu tradicional chapéu, Bituca, como gosta de ser chamado, disse: "alô, pessoal. Feliz Ano Novo! Mais um ano juntos. Um amor! Um beijo para vocês!"

Os votos de Bituca foram retribuídos por anônimos e famosos. Nomes como Chico Cesar, Kell Smith, Celso Fonseca e Guinga deixaram recados para o cantor nos comentários.